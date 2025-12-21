Babbo Natale, supereroi e personaggi Disney consegnano doni ai bambini in ospedale a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Spiderman, Batman, Topolino, Olaf e tantissimi elfi insieme a Babbo Natale.

Anche se il maltempo non ha permesso di svolgere la sfilata in moto, lo spirito del Natale è comunque arrivato in auto per portare sorrisi e gioia ai neonati e ai bambini ricoverati in ospedale.

Questa mattina, domenica 21 dicembre, i reparti di terapia intensiva neonatale e della pediatria dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, hanno assistito a una speciale consegna di doni, grazie all'iniziativa organizzata dall'associazione “Voglia di Crescere Odv”, insieme ad Abio, in collaborazione con AlterLego Cuneo.