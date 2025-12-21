Ceva ricorda la Battaglia di Nowo Postojalowka e celebra con la Regione Piemonte la Giornata per il Valore Alpino

La città di Ceva si prepara ad ospitare l'83° anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka. Per il 2026, il calendario delle celebrazioni si estende su più appuntamenti.

Si inizia venerdì 9 gennaio con una serata di racconti e testimonianze sulla Ritirata di Russia presso il cinema Borsi, a cui prenderanno parte la giornalista Paola Scola, il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris e Giorgio Gonella.

Le celebrazioni entreranno nel vivo il weekend successivo, sabato 17, con quattro momenti aperti alla cittadinanza: alle 10 l’apertura della palestra di roccia nella palestra delle scuole secondarie di primo grado a cura del CAI Ceva; alle 11 l’inaugurazione della mostra fotografica e della mostra del Cappello Alpino (quest’ultima a cura del Memoriale degli Alpini di Cuneo) presso la chiesa di Santa Maria; alle 17,30 la presentazione e inaugurazione del Museo della sezione ANA di Ceva e della riqualificazione della sede di via al Tirassegno e infine, alle 21, al Teatro Marenco, il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.



Il culmine del programma sarà domenica 18 gennaio, quando l'ANA sfilerà col presidente nazionale Sebastiano Favero e con il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione stessa, renderà omaggio ai Caduti e poi si riunirà per una messa in Duomo. La giornata si concluderà con il pranzo conviviale.



La manifestazione di domenica è particolarmente importante in quanto, per il 2026, la Regione Piemonte ha eccezionalmente scelto di celebrare la Giornata per il Valore Alpino, fissata per il 16 gennaio, con due giorni di ritardo proprio per unirsi a Ceva nel ricordo della Battaglia di Nowo Postojalowka. Istituita grazie alla proposta e all’iniziativa di Davide Nicco, la “Giornata” regionale promuove iniziative concrete per diffondere il valore del Corpo degli Alpini e, in questa terza edizione, la Regione ha deciso di sottolineare l’importanza della memoria della battaglia che segnò irrimediabilmente i destini della Divisione Alpina Cuneense.



"È per noi un onore poter ospitare questo evento e ringraziamo la Regione Piemonte che sceglie di venire a celebrare questa importante ricorrenza proprio nel Comune di Ceva, ricorrenza che negli anni passati si è tenuta in sedi istituzionali particolarmente prestigiose quali Palazzo Lascaris - commenta il sindaco Fabio Mottinelli -. La nostra città e le vallate hanno pagato un tributo altissimo nella Campagna di Russia. È il momento di ricordare e rendere omaggio a chi non c'è più. Il sacrificio di chi ci ha preceduti deve essere uno stimolo non solo a non perdere i legami col nostro passato, ma anche a riflettere sulla violenza e sul dolore delle guerre in corso. Mario Rigoni Stern, nel capolavoro “Il sergente nella neve”, cita spesso la domanda, l’appello dei suoi soldati: “Arriveremo a baita, sergente?”. La nostra baita, il luogo sicuro che dobbiamo costruire per chi verrà dopo di noi, è la certezza che abbiamo imparato dagli errori, così che gli orrori della storia non si ripetano”.