Conclusa la quarta edizione di “Biblioteche in Festa” a Garessio, con una lettura animata per i più piccoli

Si è conclusa a Garessio la quarta edizione di “Biblioteche in Festa”, la rassegna dedicata alla promozione della lettura e della cultura che anche quest’anno ha coinvolto cittadini di tutte le età.

A chiudere il calendario degli appuntamenti è stato un momento speciale pensato per i più giovani: come ultimo evento, il Comune di Garessio ha offerto alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole primarie, una lettura animata a cura di Elisa Dani, dal titolo “Sì… io aspetto, ma quanto manca?".

Un’iniziativa partecipata e coinvolgente, capace di stimolare curiosità ed emozioni, avvicinando i più piccoli al piacere della lettura attraverso un linguaggio creativo e dinamico.

L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna — operatori, collaboratori, scuole e partecipanti — per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrati.

Con soddisfazione per il percorso svolto e con lo sguardo già rivolto al futuro, l’appuntamento è rinnovato al prossimo anno, per una nuova edizione di Biblioteche in Festa.