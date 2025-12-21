Garessio, l'amministrazione traccia il bilancio tra l'impegno per difendere il presidio del 118, la ricostruzione del ponte e interventi per il paese

Dalla ricostruzione del ponte ex Lepetit alla riqualificazione degli spazi in paese.

L'amministrazione di Garessio, lo scorso venerdì 19 dicembre, ha tracciato un bilancio dei primi 18 mesi di mandato nel corso di un incontro, ospitata in sala Consiglio, con la cittadinanza.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Luciano Sciandra, che ha evidenziato gli ultimi due ordini del giorno approvati in Consiglio comunale relativi alla situazione del presidio del 118, tema particolarmente sentito dalla popolazione, e quello del ponte sulla statale 582 "ex Lepetit", infrastruttura strategica per la viabilità e la sicurezza del territorio (leggi qui).

"Ribadiamo il nostro l’impegno nel rappresentare le istanze del territorio presso gli enti competenti - ha detto il primo cittadino -, si tratta di due servizi fondamentali per la sopravvivenza della nostra valle".

Nel corso del suo intervento, Sciandra ha poi tracciato un ampio bilancio dei primi 18 mesi di amministrazione, ripercorrendo le scelte compiute, le difficoltà affrontate e i risultati raggiunti.

Ha quindi presentato i numerosi progetti in cantiere, alcuni dei quali già pronti a concretizzarsi nei prossimi mesi. Tra questi, particolare attenzione è stata riservata alla riqualificazione di piazza D’Armi, destinata a diventare uno spazio sempre più fruibile e centrale per la vita cittadina, al progetto sull'irrigazione e taglio automatizzato del Campo Sportivo "Barberis", in ottica di sostenibilità, e al progetto di valorizzazione del Borgo Medievale.

"In questi mesi - ha spiegato Sciandra - il nostro comune ha partecipato a numerosi bandi, che hanno portato a risultati molto positivi, consentendo di intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio.

Inoltre siamo lieti di annunciare che tornerà anche “Garessio in Fiore”, storico evento che ha ottenuto un importante finanziamento e che rappresenta non solo una manifestazione di grande valore simbolico, ma anche un’opportunità di rilancio turistico ed economico".

A seguire è intervenuto l’assessore Michele Odda, che ha illustrato nel dettaglio una lunga serie di interventi realizzati in questi mesi, spaziando dai piccoli ai grandi lavori: manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripristini, cura del patrimonio comunale. Ampio spazio è stato dedicato anche alle manifestazioni, al turismo, allo sport, alle politiche giovanili, all’associazionismo e alla cultura ,a testimonianza di una comunità viva e attiva.

Successivamente, la consigliera Anna Maria Nasi ha presentato un resoconto dell’anno di lavoro svolto all’interno della Commissione Garessio 2000, illustrando le attività portate avanti e le prospettive future, con particolare riferimento alla ricerca di un gestore, tema sul quale l’Amministrazione continua a lavorare con attenzione e determinazione.

L’incontro ha poi lasciato spazio agli interventi e alle riflessioni del pubblico, che hanno contribuito ad arricchire il dibattito in un clima sereno, costruttivo e collaborativo.

"Un confronto diretto e rispettoso, che ha permesso di chiarire dubbi, raccogliere suggerimenti - chiosano dall'amministrazione -. Ringraziamo tutti i presenti perché il confronto diretto con i cittadini rappresenta uno strumento essenziale per amministrare in modo trasparente, condiviso e vicino alle reali esigenze del territorio. Ascoltare, spiegare e dialogare è per noi un valore irrinunciabile. Le porte del Comune sono sempre aperte perché è la casa di tutti".

L’Amministrazione ha infine ricordato gli eventi ancora in programma e ha augurato a tutta la popolazione buone feste e un sereno 2026.