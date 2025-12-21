 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 21 dicembre 2025, 15:05

Gli auguri e il grazie del Prefetto ai giornalisti: "Il rapporto con voi è alla base delle democrazia" [VIDEO]

Mariano Savastano auspica la migliore delle soluzioni per Stampa e Repubblica e soprattutto per chi ci lavora

Gli auguri e il grazie del Prefetto ai giornalisti: &quot;Il rapporto con voi è alla base delle democrazia&quot; [VIDEO]

Come ormai consuetudine per Targatocn e LavocediAlba, il Natale diventa occasione per incontrare i rappresentanti delle istituzioni della nostra provincia, ai quali chiediamo di porgere un augurio ai nostri lettori. 

Lo abbiamo fatto anche con il Prefetto, rappresentante del Governo a livello provinciale. 

Mariano Savastano, qui in Granda dall'estate del 2024, è un Prefetto che ha saputo creare un clima di collaborazione con tutti, anche con i giornalisti, cosa non sempre scontata. 

Al punto che proprio a loro - a noi - ha rivolto il suo primo augurio e il suo primo grazie, perché - ha detto - "mi aiutate a raccontare e documentare gli aspetti della vita quotidiana dal punto di vista istituzionale, sociale, economico culturale. Tutti i temi sul tavolo del Prefetto interessano l'intera comunità". 

Ha poi evidenziato come la sinergia tra Prefettura e mezzi di informazione sia vitale per garantire trasparenza e la corretta informazione, base della democrazia. 

"In questo momento rivolgo un pensiero ai colleghi di Stampa e Repubblica, che vivono momento delicati. Speriamo che chi voglia acquisire un giornale lo voglia fare per mantenere una libera informazione".

IL VIDEO

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium