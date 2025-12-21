Il Natale di Bra è nel segno del Mercato della Terra

Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale. Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet.
Oggi, domenica 21 dicembre, dalle 8 alle 17, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta eccellenza.
Il Mercato della Terra sposa la filosofia di Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra. Parole d’ordine? Buono pulito, giusto.