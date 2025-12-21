Letture animate per un Natale speciale alla biblioteca di Montaldo Mondovì

È stato un pomeriggio speciale quello trascorso, venerdì 19 dicembre, alla biblioteca di Montaldo Mondovì, all’insegna dell’accoglienza e della condivisione.

I bambini più grandi hanno aperto le porte ai fratellini più piccoli per un incontro ricco di emozioni e significato.

L'attrice Elena Griseriha guidato i bambini in un percorso di letture a tema natalizio, accompagnate da laboratori creativi pensati per stimolare fantasia e partecipazione. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Biblioteca di Mondovì, con il prezioso contributo delle insegnanti Mariella Repetto e Marisa Gorini, che hanno affiancato l’attività con competenza ed entusiasmo. Presenza ormai storica dell’iniziativa è stata Gabriella Bertolino, collaboratrice da oltre dieci anni, sempre attiva e disponibile nell’organizzazione degli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

A rendere l’incontro ancora più significativo è stata la partecipazione delle studentesse liceali Alessia Colibaba e Roberta Biglia, ex alunne della scuola primaria e abituali frequentatrici della biblioteca comunale, che hanno messo la propria esperienza a servizio dei bambini, testimoniando un positivo passaggio di valori tra generazioni.

"Alle attività - spiega il consigliere Paola Prucca - hanno partecipato anche i nuovi studenti che si sono trasferiti a vivere a Montaldo, un segno di speranza e anche vivacità per il nostro paese. La biblioteca come sempre si conferma luogo di incontro e crescita per la comunità. Ringraziamo i collaboratori che a turno prestano servizio e le ragazze dei licei che dopo scuola dedicano il loro tempo alle attività organizzate. Un grande ringraziamento a tutti voi da parte dell'amministrazione comunale e sinceri auguri di buone feste!".