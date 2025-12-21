METEO / Si attende il ritorno della neve, Arpa dirama allerta gialla

Condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni deboli o moderate sulla regione, più sparse sul settore orientale. Ulteriore peggioramento dal pomeriggio di domani e per l'intera giornata di martedì, con un'intensificazione dei fenomeni, che saranno più forti e persistenti sul settore sudoccidentale.

Quota neve in calo sui 1000-1300 m, sui 600-700 m su Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe e Roero tra il pomeriggio di domani e il primo mattino di martedì.

Questo quanto emerge dal bollettino di Arpa Piemonte nella giornata di oggi, domenica 21 dicembre, che per le prossime ore ha emesso un'allerta di livello giallo su tutto il basso Piemonte.

A partire dalla serata, dalle 20, è prevista la chiusura del Colle della Maddalena tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 367/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano neve al suolo in progressiva intensificazione a partire da questa sera.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

SI ATTIVA IL PIANO NEVE: TRENI CANCELLATI DOMANI



In base al bollettino meteo - fanno sapere dall'Osservatorio del Tenda - meteo emesso dalla Protezione Civile, domani, lunedì 22 dicembre verrà attivato il piano neve in coordinamento con la Regione Piemonte.

Lista dei treni cancellati il 22/12/2025 per allerta meteo

Fossano-Limone

- 11219 FOSSANO 09:25 - LIMONE 10:28 cancellato per allerta meteo

- 11222 LIMONE 11:32 - FOSSANO 12:35 cancellato per allerta meteo

- 11227 FOSSANO 13:25 - LIMONE 14:28 cancellato per allerta meteo

- 11230 LIMONE 15:32 - FOSSANO 16:35 cancellato per allerta meteo

- 11235 FOSSANO 17:25 LIMONE 18:28 cancellato per allerta meteo

- 11239 CUNEO 18:41 - LIMONE 19:19 cancellato per allerta meteo

- 11240 LIMONE 19:32 - FOSSANO 20:35 cancellato per allerta meteo

Gli altri treni circolano regolarmente.

Lista completa dei treni cancellati sul portale infomobilità Trenitalia

Maggiori informazioni su

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html