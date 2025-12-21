Nuova Legge sulla Montagna, il presidente Robaldo a Cortemilia: “Provincia solidale con i Comuni, necessario che il Governo ci ripensi”

"Come Provincia di Cuneo lanciamo una proposta: si dia tempo alle Regioni di trasmettere al Governo una classificazione più aderente alle singole realtà locali. Conosco Calderoli e so che questa sensibilità non gli manca - va dritto al punto Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, che spiega così la sua presenza a Cortemilia domenica 21 dicembre -. Ho deciso di venire qui a Cortemilia, nelle vallate che conosco bene perché nato a poca distanza da qui, per confrontarmi con i Sindaci dei Comuni che rischiano l’esclusione fra quelli considerati montani. Nel cuneese sono 17 ed a tutti loro ho già assicurato che la Provincia è al loro fianco.

Mi sono confrontato con l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo e l’ho ringraziato perché il Piemonte ha già assunto una posizione forte in Conferenza Unificata, non accettando l’impostazione pensata dagli uffici ministeriali. Ed è proprio questa, a mio avviso, parte importante del problema: chi decide questi criteri conosce il territorio?".

All’incontro di Cortemilia, organizzato dal sindaco Roberto Bodrito, hanno preso parte anche i primi cittadini di Pezzolo Valle Uzzone, Gianni Balbiano, Bosia, Ettore Secco, Rocchetta Belbo, Valter Sandri, Torre Bormida, Andrea Rizzolo, Perletto, Piergiuseppe Tealdo, Castino, Enrico Paroldo, e Bergolo, Mario Marone, oltre al Presidente della Unione Montana Alta Langa, Davide Falletto.

"Abbiamo già redatto un documento che abbiamo inviato al Governo ed alla Regione – spiegano i Sindaci ed il Presidente – e confidiamo che il sostegno della Provincia sia un ulteriore elemento che rafforza la nostra posizione".