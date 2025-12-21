A gennaio in onda "La preside", fiction Rai ispirata alla storia di Eugenia Carfora, premiata a Farigliano

"Bisogna fare i conti con la solitudine quando si decide di smettere di far finta di niente, io ho sempre fatto tutto per i ragazzi e per il loro futuro e così continuerò a fare".

È questo il messaggio che Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto "Francesco Morano" al Parco Verde di Caivano, aveva lasciato a Farigliano, lo scorso marzo, in occasione della consegna del Premio Isabella Doria, dedicato all'intraprendenza femminile, curato dal Comune di Farigliano, dal direttivo della biblioteca e dall’associazione “Gioco delle Bije”, con il sostegno della Banca Alpi Marittime.

Per tutta Italia è la “preside coraggio” perché ha risollevato le sorti dell’istituto tecnico industriale, in provincia di Napoli, considerato una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa e diventato tristemente noto per gravi fatti di cronaca, ma lei ama definirsi soprattutto una persona pragmatica.

L'INTERVISTA A FARIGLIANO

La sua storia e quella dei suoi ragazzi ora arriverà anche in tv grazie a una fiction della Rai.

Protagonista sarà Luisa Ranieri, nei panni della presidente Eugenia Liguori. La trama è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale.

La prima puntata andrà in onda il 12 gennaio su Rai1.