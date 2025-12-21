Oltre 800 visitatori alla mostra HeArt of Gaza che ha portato a Mondovì la voce dei bambini dal genocidio

Le Donne in cammino per la pace di Mondovì hanno incontrato quasi 800 visitatori (511 studenti e più di 260 adulti) durante le due settimane di apertura della mostra. Accompagnare attivamente i visitatori durante la loro permanenza è stata l’ occasione di entrare veramente nel cuore della mostra e afferrarne l’intento.

"Questo vuole essere un bilancio difficile ma necessario - spiegano -, perché molte sono state le emozioni che ha provocato: prima con l'allestimento della mostra, poi con la sua apertura e l'incontro con i visitatori.

Non abbiamo voluto suscitare una facile commozione grazie ai disegni dei bambini, al contrario ci siamo riproposte di contribuire alla loro formazione mettendoli in contatto con una realtà difficile. Come accade nelle fiabe, la rappresentazione della violenza e del dolore diventa uno strumento per incontrare la realtà, anche quando è difficile da accettare. Leggere il dolore di altri bambini può essere il primo passo per comprendere e trasformare ciò che si vede in consapevolezza e, nel tempo, in cambiamento.

Gli incontri con le scuole, soprattutto quelle dell'infanzia e primarie, si sono svolti come veri e propri laboratori: sono state sorprendenti la capacità e la volontà di creare attivamente collegamenti con la propria vita quotidiana: per esempio con il proprio modo di festeggiare con una torta il compleanno o di rappresentare la propria casa e la propria famiglia o gli amici. Utilizzando il linguaggio più consueto, fortemente espressivo, i bambini hanno rielaborato in parte concetti difficili come la pace, la paura e anche la morte.

Un ringraziamento sentito va agli insegnanti che hanno scelto di proseguire questo lavoro nelle classi, trasformando la visita alla mostra in un’occasione di rielaborazione e crescita. Un grazie particolare anche all’amministrazione comunale che, a partire dal Tavolo per la Pace, ha sostenuto e favorito l’allestimento della mostra, riconoscendone il valore formativo e civile".

Infine le Donne in cammino per la pace fanno propria la definizione che è stata data a questa proposta: una forma di “gentile resistenza”, capace di attraversare i confini e parlare, con delicatezza e forza insieme, all’umanità di ciascuno.