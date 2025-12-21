Auto fuori strada all'ingresso di Frabosa Sottana

Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre, sulla strada provinciale 37, all'ingresso del comune di Frabosa Sottana.

Per dinamiche in fase di accertamento il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, finendo in una scarpata a lato della strada.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì e dei Carabinieri. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale Aci Lotario e Montaldo 2000.

Non si segnalano fortunatamente gravi conseguenze per il conducente né altri veicoli coinvolti.