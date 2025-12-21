Garessio, sparviere rimane intrappolato nella vetrina di un negozio, lo salvano i Vigili del Fuoco

È entrato in un negozio del centro ed è rimasto intrappolato nella vetrina, ma grazie ai Vigili del Fuoco è stato recuperato e rimesso in libertà.

Salvataggio speciale ieri, sabato 20 dicembre, quello compiuto dai volontari del distaccamento di Garessio che, allertati da una signora, sono intervenuti per salvare uno splendido esemplare di sperviere femmina.

Il volatile si era introdotto in un negozio inutilizzato del centro del paese, probabilmente da una porta rimasta aperta e, cercando di uscire, è rimasto intrappolato nella vetrina, oggi utilizzata per gli addobbi natalizi.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco lo hanno recuperato con l'uso di una gabietta e lo hanno portato alla LIDA garessina dove sono state controllate le sue condizioni di salute.

L'animale, in buone condizioni, è stato poi liberato nella zona di Garessio 2000.