GINNASTICA / Cuneo chiude la stagione ai campionati italiani gold junior e senior

Si è svolta questo weekend a Padova, presso la palestra del Corpo Libero Gymnastics Team, la finalissima nazionale dei Campionati Italiani Gold Junior e Senior di ginnastica artistica femminile, organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia. In gara le migliori ginnaste del panorama nazionale, con accesso riservato alle prime 40 atlete di ogni categoria, selezionate attraverso le fasi regionali e interregionali.

A rappresentare con orgoglio la Cuneoginnastica, due atlete che si erano qualificate alla fase interregionale di Civitavecchia: Sara Hadouz e Jennifer Pancera. Le due ginnaste, dopo un percorso competitivo di altissimo livello, hanno ottenuto il prestigioso lasciapassare per questa ambita finale nazionale, portando alto il nome della società cuneese e dell’intera provincia.

Sara e Jennifer si sono presentate in gara puntando sul loro attrezzo di forza: il volteggio, disciplina con la quale avevano già conquistato l’accesso alla finale. Entrambe hanno eseguito uno “Tsukahara” carpiato alla tavola, un salto tecnico e preciso, dimostrando grande controllo, potenza e maturità. Le prestazioni sono state solide e competitive, confermando il loro valore a livello nazionale.

A Padova era presente anche il Presidente della Cuneoginnastica Claudio Adinolfi, giunto per sostenere personalmente le ginnaste e condividere con loro questo momento importante. Una grande soddisfazione per l’intero staff tecnico del settore agonistico di ginnastica artistica femminile, che ancora una volta ha portato delle atlete alla fase più ambita delle competizioni italiane.

Con questa gara si chiude ufficialmente l’anno sportivo 2025 per la Cuneoginnastica. Le ginnaste torneranno ora in palestra per riprendere la preparazione in vista delle gare a squadre della prossima primavera, pronte a scrivere nuovi capitoli di impegni sportivi e di grandi successi.