Granda, domenica di festa tra concerti natalizi e il suggestivo Sol Invictus di Briaglia

A pochi giorni dal Natale le proposte per il week end in Granda sono concentrate su eventi che richiamano la Natività e la musica.

Saranno tantissimi infatti i concerti di Natale e le esibizioni musicali di tutti i generi, per tutti i gusti e in ambienti diversi.

Numerose anche le rappresentazioni teatrali e le esposizioni di presepi che si possono trovare consultando il sito https://www.presepiingranda.it/

In corrispondenza del giorno più corto dell’anno, o solstizio di inverno, molto curioso sarà assistere al Sol Invictus di Briaglia, dove il primo raggio di sole illuminerà tutta la grotta ipogea di epoca protostorica.

Mercatini, mostre, visite guidate, eventi all’aperto, sportivi e naturalistici completano il quadro delle offerte per un week end di relax in attesa delle feste.

Si consiglia, visto il periodo invernale, di prestare attenzione alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 21 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

LE STELLE DI NATALE

Domenica 21 dicembre, dalle ore 15 alle 18, quarta edizione della rassegna “Il nostro Natale”, attorno al tema “Le stelle di Natale”: esposizione collettiva presso la Fondazione Peano, che mette assieme lavori artistici realizzati nel corso degli ultimi mesi attraverso laboratori artistici di diversa natura. Info: https://www.fondazionepeano.it/

CUNEO

CHRISTMAS SHOW

Domenica 21 dicembre, alle ore 15.30, al Teatro Toselli di Cuneo si terrà "Christmas Show", uno spettacolo ispirato ai famosi Broadway Show di New York, cantato e ballato, che farà sognare a occhi aperti grandi e piccini. Info: https://www.palco5.net/spettacolo_christmas-show

CUNEO

ARMONIE PER LA NATIVITÀ

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Sebastiano di Cuneo, in Contrada Mondovì, si terrà il concerto di Natale "Armonie per la Natività", viaggio musicale intenso e suggestivo attraverso le più belle pagine del repertorio sacro. Sul palcoscenico si alterneranno la mezzo soprano Cosmina Silvia Stitzl, docente di canto all'Università di Arad, e la giovane soprano Ginevra Anghilante, studentessa del Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo, accompagnate al pianoforte da Lorenzo Martini, maestro collaboratore e musicista di grande sensibilità. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Consigliata la prenotazione. Info: Eventbrite: https://tinyurl.com/me6c3kd9

CUNEO

MAGIA DEL NATALE

Prosegue anche questo fine, in piazza Europa, l’evento organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo - Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.

Domenica 21, dalle 14:30 alle 18:30, è in programma uno straordinario spettacolo di trampolieri luminosi con costumi LED scintillanti, con coreografie eleganti e giochi di luce.

CUNEO

ILLUMINATALE

Domenica 21 dicembre, alle 10, dal parcheggio di via Roncata 108, partirà il “Babbo Natale in moto”, un corteo motociclistico solidale verso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per consegnare doni ai reparti di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale. Alle 10, presso il Museo Diocesano San Sebastiano, laboratorio gratuito per adulti dal titolo “Atelier creativo e degustazione d’eccellenza”. Info: www.museodiocesanocuneo.it .

Nel pomeriggio, alle 16 e alle 17.30, sul Palazzo Comunale spettacolare discesa dei Babbi Natali acrobatici a cura di Edilizia Acrobatica (l’evento si terrà anche in caso di maltempo), mentre dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Europa, presso il villaggio “La Magia del Natale”, spettacoli di trampolieri luminosi con costumi a led.Per i più piccoli in Largo Audiffredi ci sarà il Truccabimbi con Mia Magic Color e, alle 16, al Museo Diocesano San Sebastiano si terrà “Ninna nanna di prato e di fieno”, lettura animata per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Per tutta la giornata in piazza Galimberti ci sarà il mercato tradizionale ambulante e, in via Roma, i giri in carrozza con Babbo Natale e gli Elfi.

***

ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Domenica 21 dicembre, nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6, sarà visitabile la XXV Mostra dei Presepi in orario 14.30 - 17.30. Info: 0173/215918.

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 21 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

LE NOTTI DELLA NATIVITÀ

Domenica 21 dicembre ricco calendario di eventi, proiezioni di luce dinamiche e centro storico in un fiume di musica e sorrisi. Info: https://www.comune.alba.cn.it

***

BARGE

SENTIERI DI NATALE

Domenica 21 dicembre, con ritrovo a Madonna della Rocca, è organizzata una facile escursione guidata, che diventa un viaggio nel tempo e nella memoria. Lungo il percorso, più di cento presepi accompagnano il cammino, ognuno narratore silenzioso di storie locali. Due partenze previste (10 e 14.30) a prenotazione obbligatoria. Info: https://www.vesulus.it/

***

BENE VAGIENNA

MERCATINO DI NATALE

Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 8, nel centro storico di Bene Vagienna si terrà il Mercatino di Natale in concomitanza con la 150ª edizione di Augusta Antiquaria, tradizionale mercatino per collezionisti e antiquari, che ospita oltre 300 bancarelle di antichità e oggetti da collezione disposte lungo Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

CONCERTO DI NATALE

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo, serata di musiche tradizionali e contemporanee del repertorio natalizio Il concerto per soli coro, organo e orchestra, sarà a cura del Coro Polifonico Monserrato e dell'Orchestra Fidei Donum. Info: https://www.italiacori.it/coro-monserrato-borgosandalmazzo

***

BOVES

NATALE DI SOLIDARIETÀ

Domenica 21 dicembre, con partenza alle ore 9.30 da piazza Mottini, è in programma la 23a edizione della corsa e camminata benefica “Natale di solidarietà”. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna Divina Provvidenza di Rivoira. Info: 339 85 28 700.

***

BRA

PRESEPIANDO

Domenica 21 dicembre inaugurazione dell'area espositiva con dolci sorprese e attività per i più piccoli esposizione di presepi presso i Giardini della Rocca a Bra. Tutti possono portare i loro presepi per celebrare insieme i valori di creatività, comunità e solidarietà. Info: 335 56 02 228.

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 21 dicembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

BRIAGLIA

SOL INVICTUS

Domenica 21 dicembre, con ritrovo alle ore 8 in piazza Serra, grande spettacolo del Sol Invictus all'Ipogeo della Casnea di Briaglia, con il sole che, in concomitanza con il solstizio d'inverno, illumina tutta la cavità ipogea di epoca protostorica. Alle ore 9, partenza per la camminata e visita al museo "Mondo di Pietra". Seguirà pranzo. Info: https://sentierolandande.it/

***

BRONDELLO

MERCATINI DI NATALE PER GLI ANIMALI

Domenica 21 dicembre, dalle ore 14.30, presso la stalletta nel bosco magico di Anima L Bosco si terranno i mercatini di Natale solidali per gli animali. Saranno presenti tante idee regalo, panettoni, cartoline di auguri, libri, manufatti, gadgets, sacchetti natalizi e adozioni a distanza. Info: 333 89 90 717.

***

BUSCA

PRESEPI A BUSCA

Domenica 21 dicembre, dalle ore 14 alle 17.30, torna “Presepi a Busca”, la manifestazione diffusa dedicata alle rappresentazioni della Natività, giunta alla sua terza edizione. Nel centro cittadino e nelle frazioni sarà possibile visitare numerosi presepi creati da associazioni e volontari. Gli ingressi sono gratuiti e il giro si compie in autonomia. Info: 353 46 94 406.

***

CAMO

ASPETTANDO IL NATALE A CAMO

Domenica 21 dicembre si terrà l’evento “Aspettando il Natale a Camo”. Presso la pinacoteca civica, nell'ex palazzo municipale il museo a cielo aperto alle ore 15 "Futuro composto", presentazione del progetto di Tiziana Menegazzo realizzato ad agosto durante la residenza artistica#costruzioni2025.

Alle ore 16 "Il mestiere di correre", presentazione del progetto dedicato alla Luna e i Falò di Cesare Pavese. Fotografie e video di Davide Fasolo. Alle ore 17, la Proloco organizza il concerto benefico di Natale nella chiesa parrocchiale con "Duo Fortunelli". Brani italiani ed esteri cantati e suonati con pianoforte e flauto dolce. Al termine brindisi augurale.

***

CARTIGNANO

NOTTE DEI LUMINI - MERCATINO

Domenica 21 dicembre torna il Mercatino di Natale, tra la piazza centrale e la via che porta al Castello stand di artigianato locale, specialità invernali calde e deliziose, Musica dal vivo, luci, decorazioni e la caratteristica magia dello spirito natalizio. Ingresso e libero e occupazione gratuita per gli espositori. Info: 340 46 58 974.

***

CERESOLE D’ALBA

VISITE GRATUITE AL MUBATT

Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso il muBATT - Museo della Battaglia, visite guidate gratuite, con l’obiettivo di raccontare la storica battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Prenota la tua visita su www.comune.ceresoledalba.cn.it .

***

CHERASCO

MOSTRA SBAM!

Domenica 21 dicembre, presso il palazzo Salmatoris, aperta la mostra "SBAM -Un percorso nella Pop Art negli orari 9,30/12,30 e 14,30/18,30. Info: https://sbampopart.it/

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 21 dicembre, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.

***

DRONERO

JEAN GAUMY - BAYO E MONTAGNA

Nel week end visitabile, dalle 15 alle 19, presso il Museo Mallè, la mostra fotografica “Jean Gaumy – Bayo e Montagna”. Ingresso libero. Info: https://www.museomalle.org/

***

ENVIE

MERCATINI

Domenica 21 dicembre, nel centro del paese ecco i suggestivi mercatini di Natale. Bancarelle con prodotti tipici, musica ed animazione. Un'occasione speciale per vivere appieno la magia del Natale. Info: 320 19 21 408.

***

FOSSANO

CONCERTI IN PIAZZETTA

Domenica 21 dicembre, in piazza Manfredi, alle ore 16.30, concerto “Vocal Christmas” - VoXes e Fondazione Fossano Musica. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO

CONCERTO DI NATALE

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, presso la Basilica concattedrale di Santa Maria e San Giovenale a Fossano, grande concerto di Natale dell'Orchestra Classica Fondazione Fossano Musica. In programma P.I. Tchaikovsky, Suite da "Lo Schiaccianoci" e brani della tradizione natalizia. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO

MERCATI DI NATALE

Domenica 21 dicembre dalle ore 7 alle ore 17, in via Roma, nel cuore del suggestivo centro storico di Fossano, appuntamento con i mercati straordinari di Natale. Un’occasione per immergersi nello spirito delle feste con tante idee regalo.

***

GARESSIO

CORSA DEI BABBI NATALE

Domenica 21 dicembre, con ritrovo e iscrizioni in piazza Marconi fino alle 16 e partenza alle 16.30, si terrà la corsa–camminata dei Babbi Natale, una non competitiva aperta a tutti. Percorso di 5,5 km con iscrizione a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Info: 345 17 67 952.

GARESSIO

CONCERTO DI NATALE

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Caterina, appuntamento con il concerto di Natale del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, Garessio. Per una serata musicale a tema natalizio che unisce classici e modernità. Ingresso libero. Info: 334 31 59 533.

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Domenica 21 dicembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/

***

MONDOVÌ

TORRE DEL BELVEDERE

Domenica 21 dicembre, alle ore 11 avrà luogo l’evento “Lùmina. Un atlante del tempo condiviso”, attività per famiglie con bambini 5-11 anni. La Torre e i suoi orologi diventano il punto di partenza di un percorso poetico in cui famiglie e bambini sono invitati a creare insieme un atlante collettivo: una mappa simbolica fatta di illustrazioni, segni e piccoli racconti visivi. Ogni famiglia aggiunge il proprio “continente”, contribuendo con un tassello unico alla narrazione comune. Al termine dell’esperienza, è prevista una agevolazione per la merenda, per continuare a condividere il tempo in un momento piacevole e conviviale. Info: press@coopculture.it

MONDOVÌ

VERTIGO CHRISTMAS FESTIVAL

Domenica 21 dicembre alle ore 16, presso lo Chapiteau Nice del Parco Europa

spettacolo “Tienimi che ti tengo” della compagnia CircoInRotta. Evento a pagamento. Info: https://www.blucinque.it/vertigo-christmas-festival-2025/

***

MONTÀ

UNA MONTAGNA DI MAGIA

Domenica 21 dicembre si terrà la quarta edizione dell'evento “Una montagna di magia”, con Mercatini di Natale, giochi per bimbi, polenta salsiccia, balli occitani e naturalmente... Babbo Natale. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/

***

MONTEMALE

NATALE A MONTEMALE

Domenica 21 dicembre dalle ore 14 possibilità per grandi e piccini di fare il giro in carrozza. Apertura Casa di Babbo Natale con laboratori e visite al presepio meccanico. Vin brulè e panettone per tutti.

***

ORMEA

CONCERTO LA STELLA ALPINA

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Martino, concerto di Natale della corale “La Stella Alpina”.

***

OSTANA

CONTES DE NATAL

Domenica 21 dicembre, alle ore 17, presso il Centro Culturale Lou Pourtoun di Ostana, avrà luogo "Contes de Natal - Racconti di Natale dalle valli occitane". Scritti da Guido Olivero, tradotti in occitano e interpretati da Claudio Franco ed accompagnati dalle musiche del gruppo Les Randoulines. Ingresso libero e gratuito. Info: www.espaci-occitan.org

***

PIASCO

MAGICHARPEENSEMBLE

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, presso la sala Polivalente Cinema di Piasco, andrà in scena il concerto dei MagichArpeEnsemble. Viaggio musicale che mescola eleganza, ritmo e leggerezza, trasformando il palcoscenico in un luogo di incontro tra culture, emozioni e stili sonori diversi. Info: https://www.piasco.net/natale

***

PRADLEVES

BABBO NATALE IN PISTA

Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 15.30 presso il Palaghiaccio di Pradleves, Babbo Natale sarà in pista, si cimenterà in acrobazie sui pattini e distribuirà dolcetti ai bambini. In centro alla pista sarà allestita una postazione dedicata ai selfie con Babbo Natale, dove si potranno anche spedire le letterine. Evento libero e gratuito. Info: https://www.emotionalp.com/

***

PRATO NEVOSO

RAILWAY TO HEAVEN

Domenica 21 dicembre, presso lo Snowpark di Prato Nevoso (Frabosa Sottana), torna "Railway to Heaven", due giorni dedicati allo snowboard, tra photo shooting diurno e notturno, contest, musica e tanto divertimento, sia per rider professionisti che per giovani promesse di tutta Italia. Info: https://pratonevoso.com/railway-to-heaven/

***

RACCONIGI

CONCERTI DI NATALE

Domenica 21 dicembre alle ore 16.30 presso il SOMS concerto della Banda Musicale.

***

REVELLO

GHIRLANDE DI NATALE

Domenica 21 dicembre, al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello, si svolgerà il laboratorio “Ghirlande di Natale”. L’attività è programmata su due turni, ciascuno della durata di un’ora e 30 minuti, alle ore 14.30 e alle ore 16.15. Info: www.parcomonviso.eu

***

SALUZZO

SIOR TODERO BRONTOLON

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Sior Todero Brontolon" di Carlo Goldoni. Info: https://www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it/

SALUZZO

IL TUO NATALE A SALUZZO

Domenica 21 dicembre alle 17.30 e alle 19.30 alle ore 21 in piazza Vineis ci sarà "Il Presepe Vivente", spettacolo ideato e realizzato dalla Comunità Cenacolo. Sempre domenica, alle 16.30 in Duomo avrà luogo il concerto natalizio della Corale le Tre Valli. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

RECITAL PIANISTICO

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM di Saluzzo il Maestro Bruno Billone si esibirà nel Recital Pianistico “Personaggi in cerca di pubblico: ironie, caricature e altre burle”. Programma composto da musiche di Eric Satie, Francis Poulenc e Robert Schumann. L’evento è libero su prenotazione. Info: www.consonanteapm.it

***

SANTO STEFANO BELBO

LA FIABA DI NATALE

Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18, l’ala coperta comunale diventerà un vero e proprio villaggio di Natale, dove sarà possibile vivere tutta la magia del periodo più atteso dell’anno. Info: https://www.comune.santostefanobelbo.cn.it/

***

SAVIGLIANO

INCANTEVOLE NATALE

Domenica 21 dicembre, alle ore 11, si potrà assistere alla calata di Babbo Natale dalla Torre civica, a cura di Edilizia Acrobatica, con l'animazione di Trs Radio e la cioccolata ed il vin brulè a cura del Gruppo Alpini Savigliano. Dalle 15 alle 18 “Mercatino Di Natale Ashas”, alle ore 16.30, nel Teatro Milanollo, spettacolo “Il sogno di Natale” (Ingresso libero) e alle ore 18.30 in piazza Santa Rosa, evento musicale con il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi. Info: www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/incantevole-natale/

***

VENASCA

MERCATINO DI NATALE

Domenica 21 dicembre, il paese della bassa valle Varaita ospita un imperdibile Mercatino di Natale. Per tutta la giornata artigianato, musica e animazione. Info: 0175/43527.

VENASCA

FORNI NARRANTI

Domenica 21 dicembre alle ore 21, nel Salone comunale, è in programma “Impasti di memoria, un viaggio tra storie, forni e memorie condivise”, racconto teatrale di Daniele Ronco. Info: 0175/567353.