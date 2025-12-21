Stradafacendo… Natale: a Piasco il Natale si vive camminando tra presepi, eventi e comunità

Torna anche quest’anno Stradafacendo… Natale, la rassegna natalizia che trasforma Piasco in un grande percorso a cielo aperto fatto di presepi diffusi, eventi culturali, musica, laboratori e iniziative per tutte le età. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra volontari, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di vivere il Natale come occasione di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio.

Cuore della manifestazione è il Presepe Diffuso di Piasco, un insieme di oltre 150 presepi realizzati da privati e volontari, distribuiti nel centro storico, nelle frazioni e lungo i percorsi collinari. Ogni presepe è unico, frutto della creatività e della passione di chi lo ha realizzato, e contribuisce a costruire un racconto corale che accompagna visitatori e famiglie alla scoperta del paese e dei suoi angoli più suggestivi.

Accanto ai presepi, Stradafacendo… Natale propone un ricco calendario di eventi collaterali: concerti, spettacoli, letture animate per bambini, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche, momenti di festa e iniziative solidali. Un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli, residenti e visitatori, offrendo occasioni di partecipazione durante tutto il periodo natalizio.

Particolare attenzione è rivolta alle novità di questa edizione, che arricchiscono il percorso del Presepe Diffuso con due grandi allestimenti di forte impatto artistico ed emotivo, capaci di diventare veri e propri punti di riferimento dell’edizione 2025 di Stradafacendo… Natale.

La prima grande novità è il Presepe in pietra di Giovanni Brugiafreddo, un imponente villaggio alpino interamente scolpito a mano. Castello, abitazioni, chiesa e stalla con la Natività prendono forma attraverso blocchi di pietra dal peso superiore ai 30 kg ciascuno, dando vita a un’opera unica per tecnica, materiali e cura dei dettagli. Il presepe, numero 1 del percorso Stradafacendo… Natale, è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 presso l’Ala in Piazza della Pace.

Accanto a questa creazione, debutta a Piasco anche il Presepe meccanico della Comunità Papa Giovanni XXIII, un’esposizione animata che unisce movimento, luci, colori e musiche per raccontare la Natività in modo originale e coinvolgente. Il presepe è visitabile dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00, in Via Isola Superiore 18 – Piasco, e offre un’esperienza capace di emozionare grandi e piccini, grazie ai suoi numerosi dettagli in movimento.

Tutte le informazioni aggiornate, i percorsi, il calendario completo degli eventi e le novità sono disponibili sul sito ufficiale www.presepipiasco.it.