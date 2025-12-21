VOLLEY B/M: Nel fortino del PalaItis il VBC Mondovì piega 3-2 i Diavoli Rosa Brugherio

VBC MONDOVI’ – BRUGHERERIO = 3-2 (21-25,20-25,25-21,25-22,16-14)

VBC MONDOVI’: Giovannetti, Bosio, Menardo, Bellanti, Coppa, Catena, Candela (L1), Garelli (L2), Camperi, Garello (K), Polizzi , Genesio, Caldano, Berutti 4. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.

Secondo successo stagionale per il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone, che nell’ undicesima giornata del campionato di serie B ed ultima dell’ anno solare piega nel fortino del PalaItis i Diavoli Rosa Brugherio per 3-2 (21-25,20-25,25-21,25-22,16-14), formazione composta da giovani di assoluto valore, già nei giri delle varie Nazionali italiani, e che sta crescendo partita dopo partita.

“Così come ci aspettavamo – dice al termine coach Vittorio Bertini - è stata una partita molto dura, contro un avversario di grande valore, che ha giocato su alti livelli. Noi siamo stati bravi a restare in partita anche nei momenti più difficili, giocando con grande voglia su ogni pallone. Questo è un successo molto importante sia per la classifica che per l’ autostima, perché ci permette di guardare al futuro con più serenità e consapevolezza. Ora in queste vacanze lavoreremo con grande intensità e rinnovato entusiasmo per farci trovare pronti per la trasferta di domenica 10 gennaio a S. Mauro Torinese, altro importantissimo scontro diretto in chiave salvezza”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, Menardo e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela e Garelli liberi, inserendo durante la gara Caldano, Polizzi, Genesio e capitan Garello.

Nel primo set i monregalesi partono lentamente e vanno sotto prima 5-1 e poi 14-10, poi, con Caldano in campo in luogo del dolorante Catena (problemi ad una spalla) reagiscono ed ottengono la parità grazie ad un bel muro di Coppa e Bosio. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 18 pari realizzato da Bosio, quando i lombardi cambiano marcia soprattutto in battuta e vanno via, portandosi prima sul 22-19 e poi chiudendo 25-21.

Nella seconda frazione, con Caldano in campo, vi è sostanziale equilibrio sino all’ 8 pari, poi i lombardi allungano e, nonostante l’ inserimento di Camperi, si portano sul 16-11. Il VBC MONDOVI’ ha una fiammata che gli permette di arrivare sino a -2 (14-16 con muro di Coppa), ma poi i Diavoli Rosa ripartono e, nonostante l’ inserimento di Polizzi e di Garello in battuta, allungano 22-18, chiudendo 25-20.

Nel terzo set, con Camperi e Caldano in campo, i monregalesi partono bene e si portano sul 6-2, poi accusano un passaggio a vuoto, che permette ai Diavoli Rosa prima di pareggiare 9-9 e poi di allungare 12-10. Dentro Menardo, Polizzi e Genesio e la squadra reagisce, ottenendo la parità sul 12-12 con Genesio e poi allungando 17-15 con Coppa. Un ace di Bellanti vale il 21-15, Menardo realizza il 22-18, Genesio firma il 23-19 ed infine un gran muro di Bellanti vale il 25-20, mentre entra Garello in battuta.

Nella quarta frazione, sempre con Polizzi, Genesio, Menardo e Caldano in campo, vi è grande equilibrio sino al 12-12 siglato da un ace di Coppa, poi i monregalesi operano un allungo, portandosi sul 16-13 grazie ad un muro di Caldano, ma i lombardi reagiscono prontamente ed ottengono la parità sul 18-18. Le due compagini avanzano punto a punto sino al 21 pari, quando i monregalesi riescono a piazzare un break di 2-0, portandosi sul 23-21 grazie ad un intelligente pallonetto di Menardo. E’ Genesio a realizzare il punto del 24-22, mentre quello del definitivo 25-22 arriva grazie ad un errore in attacco dei lombardi.

Nel quinto e decisivo set il VBC MONDOVI’ parte bene e si porta prima sul 3-1 con Bellanti, poi sul 7-4 grazie ad un ace sempre di Bellanti, quindi sul 10-7 grazie ad un altro ace, questa volta di Polizzi. I lombardi, però, non si disuniscono e riescono a recuperare sino ad ottenere la parità sull’ 11-11: da qui in avanti si lotta punto a punto sino al 14 pari, quando prima un errore in battuta dei Diavoli Rosa regala il 15-14 e poi Menardo mette a terra il punto del definitivo 16-14.

Ora, come di consueto, il campionato si ferma per le festività natalizie e di fine anno. Il ritorno in campo è previsto per domenica 10 gennaio, quando il VBC MONDOVI’, giocherà alle ore 18 sul Campo del S. Mauro Torino