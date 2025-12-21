FONDO / Coppa Italia Rode: Lorenzo Romano è secondo nella pursuit 20km a skating di Pragelato

Dopo l’individuale 10km a tecnica classica di sabato, la seconda giornata di gare a Pragelato ha visto gli atleti sfidarsi nella pursuit 20 km a skating, regalando altre gare molto combattute.

Le prime due posizioni si sono invertite rispetto all’individuale: Giandomenico Salvadori (GS Fiamme Gialle) ha conquistato il gradino più alto del podio con un tempo complessivo di 1:07’22.2, precedendo di appena 0,1 secondi Lorenzo Romano (CS Carabinieri), secondo in 1:07’22.3. Sul terzo gradino sale Martin Coradazzi (CS Esercito) con 1:07’51.6. Buone prestazioni anche per i giovani Fabrizio Poli e Gabriele Matli, rispettivamente quarto e quinto, che si sono ben difesi tra i più esperti.

Il giovane Giacomo Barale (Esercito), classe 2008, chiude al 15° posto nella classifica assoluta, mentre Gabriele Norbiato (Alpi Marittime), classe 2006, chiude al 18° posto. 22^ piazza per Francesco Bocco dello sci Nordico Pragelato.

Al femminile, la vittoria è andata a Cristina Pittin (CS Esercito) con un tempo complessivo di 1:19’45.5, seguita a soli 0,5 secondi dalla compagna di squadra Martina Bellini (CS Esercito). Sul terzo gradino del podio troviamo Maria Eugenia Boccardi (Under Up Ski Team) a 1,5 secondi dalla vincitrice, mentre Stefania Corradini e la piemontese Elisa Gallo (GS Fiamme Gialle) completano la top five. Anche in campo femminile, la gara ha mostrato un grande equilibrio e un finale molto combattuto.