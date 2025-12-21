 / Volley

Volley | 21 dicembre 2025, 14:18

VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-IMOCO CONEGLIANO 0-3; Le pagelle delle Gatte

Pronostico rispettato in Cuneo-Conegliano; La capolista fa bottino pieno anche in terra cuneese. Le ragazze di Salvagni lottano alla pari per due set, mentre vengono surclassate nel secondo parziale. All'interno le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 5: cerca di incidere sottorete, anche se le avversarie le concedono poco. Due monster-block e due errori al servizio.

JAELYN KEENE 6: precisa al servizio e abbastanza concreta sottorete. Conquista 4 punti, compreso un muro.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 5: alza il livello della ricezione cuneese, ma in attacco lascia decisamente a desiderare.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD 5,5: tante incertezze in ricezione e al servizio, dove commette 3 errori sui 9 complessivi della squadra. Si riscatta in attacco, dove i quattro punti valgono una percentuale di efficacia del 75%.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI 6: distribuisce palloni con sufficiente precisione. Cala come tutte nel secondo set, ma nel complesso chiude con una buona prestazione, condita anche da tre punti (muro compreso).

ANNA BARDARO 5,5: serata non facile, anche per l’alto livello delle avversarie. Non impeccabile in ricezione e di tanto in tanto qualche apprezzabile spunto difensivo.

AGNESE CECCONELLO 6: entra nel terzo set, giusto il tempo per conquistare un punto in attacco e uno con una grande difesa a muro. 

MASA PUCELJ 5,5: non benissimo in ricezione, dove è la più bersagliata dal servizio veneto. In attacco può fare di più, ma chiude comunque con 7 punti all’attivo.

NOEMI SIGNORILE: S.V. 

BINTO DIOP 5,5: con 10 punti è la top scorer del Cuneo. L’efficacia in attacco non è da seratona (30%). Al servizio conquista due ace.

FRANCOIS SALVAGNI 5,5: la sua squadra approccia bene al match. Contro la prima della classe le “Gatte” giocano quasi alla pari nel primo e nel terzo set, mentre rinunciano a lottare nel secondo, letteralmente dominato dalle avversarie. Gli errori al servizio sono calati notevolmente e questa è già una buona notizia. Contro la super difesa di Conegliano forse sarebbe stato meglio fornire meno "assist" a Rivero, in evidente difficoltà realizzativa, cercando alternative valide, magari coinvolgendo maggiormente la centrale Keene. Lo spirito e le qualità messe in campo in due set su tre fanno propendere per il bicchiere mezzo pieno.

Matteo La Viola

