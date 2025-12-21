 / 

21 dicembre 2025, 16:06

Black out a San Francisco, più di 100mila persone al buio

(Adnkronos) - Almeno 130mila persone si sono ritrovate senza luce ieri a San Francisco a causa di un blackout. E' stata cancellata all'ultimo anche una rappresentazione dello 'Schiaccianoci', i mezzi pubblici hanno funzionato a singhiozzo e il servizio di taxi robot Waymo di Alphabet si è interrotto. E a 16 ore dall'inizio del blackout, alle cinque di questa mattina (ora locale), 25mila persone erano ancora senza luce, ha ammesso Pacific Gas & Electric. Il sindaco Daniel Lurie ha chiesto ai residenti di rimanere a casa, laddove possibile.  

 

 

