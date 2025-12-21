Domenica In, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Domenica In torna oggi, domenica 21 dicembre, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Tra gli ospiti della puntata, i Ricchi e Poveri: la band racconterà il successo internazionale e si esibirà sulle note di due brani molti amati del repertorio come ‘Ma non tutta la vita’ e ‘Il Natale degli Angeli’. E ancora grande musica con Mario Biondi che emozionerà il pubblico con un classico di Natale: ‘White Christmas’.

Ornella Muti, a tu per tu con Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dal suo libro autobiografico ‘Questa non è Ornella Muti’. In studio arriverà anche la coppia vincitrice della 20ma edizione di ‘Ballando con le Stelle’, per raccontare le primissime emozioni a caldo dopo la vittoria, mentre le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno il film ‘Tutte insieme all’Abbazia’ disponibile su RaiPlay dal 1° gennaio 2026.

Luca Cordero di Montezemolo, in occasione della settimana della ‘Maratona Telethon’ sulle reti Rai, illustrerà i tanti e importanti progressi compiuti nella ricerca dalla ‘Fondazione Telethon’. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno del significato del Presepe insieme ad Aldo Cazzullo, autore del libro ‘Francesco’ e a monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, mentre in studio sarà allestito anche un bellissimo presepe napoletano realizzato dall’artista Genny Di Virgilio.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco ‘Il Musichiere’ e del gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’, mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio darà preziosi consigli su come preparare una splendida tavola di Natale. Con lui anche lo Chef Gianpaolo Fava con alcuni piatti tipici del pranzo del 25 dicembre.