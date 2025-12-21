Ucraina, "costruttive" trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: "Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev"

(Adnkronos) - L'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev definisce le trattative di Miami con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner per un piano di pace per l'Ucraina "costruttive". "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo", ha affermato. Il nuovo round di negoziati, iniziato ieri, proseguirà anche oggi, domenica 21 dicembre, ha aggiunto.

Il Cremlino smentisce intanato che ci sia in preparazione un incontro fra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, come riferito ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione", ha precisato il consigliere per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov.

Intanto la battaglia va avanti. Oggi nuovi raid russi sulla regione ucraina di Odessa colpita per il secondo giorno consecutivo. E' stato colpito un magazzino di olio di girasole, prodotto di cui l'Ucraina è uno dei principali esportatori al mondo, il principale terminal di olii vegerali del Paese. Un dipendente è stato ucciso e due feriti. Tonnellate di olio sono andate perse. "La Russia sta nuovamente cercando di limitare l'accesso dell'Ucraina al mare e di bloccare le nostre regioni costiere", ha denunciato Zelensky.