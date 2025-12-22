A Cherasco la tradizionale Cena degli Auguri dell'Associazione Cuochi Provincia Granda

Lo scorso 9 dicembre il Ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco ha ospitato la tradizionale Cena degli Auguri dell’Associazione Cuochi Provincia Granda.

Dopo i saluti da parte di Domenico Pavan, presidente dell’Associazione Cuochi e di Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, la Segretaria dell’Associazione Cuochi Valentina Ferrero ha illustrato l’attività svolta nel corso del 2025.

Assente alla cerimonia di Roma del 3 novembre per impegni concomitanti ed indifferibili, Massimo Camia ha ricevuto dal presidente Pavan il collare del “Collegium Corum”, onorificenza prestigiosa che è assegnata da Fic agli associati che svolgono la professione di cuoco da almeno 25 anni.

Durante la serata sono anche stati assegnati i “Testimonial dell’Arte Culinaria della Granda”, riconoscimento istituito nel 1999 per i soci ed autorità e personalità che, con il loro operato hanno contribuito a diffondere e valorizzare l’arte culinaria della Granda.

“Testimonial” è Piero Sassone, titolare delle Quattro Stagioni e del Prestige di Saluzzo e presidente Icif; il riconoscimento è stato ritirato da Idris Bozan, vice executive chef del ristorante saluzzese, in quanto Sassone assente per impegno inderogabile.

Premiati anche Natale Manzo, Franco Piumatti, Roberto Ternavasio e Giorgia Dho per i “giovani cuochi”.

Grazie alla grande partecipazione di associati, amici e simpatizzanti, un importante momento di aggregazione e confronto che ha riscosso un notevole successo. È stata apprezzata da tutti i presenti ed è anche stata l’occasione anche per l’apertura della campagna di tesseramento 2026.

“Sono molto soddisfatto per l’esito della serata – dichiara Domenico Pavan, presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Granda – e per l’importante lavoro svolto dalle varie componenti dell’Associazione”.

“Esprimo vivo apprezzamento – conclude Danilo Rinaudo, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – per l’unità d’intenti presente all’interno dell’Associazione, con l’augurio di continuare sul sentiero tracciato”.

Per aderire ed entrare a far parte della grande famiglia delle “berrette bianche” dell’Associazione Cuochi Provincia Granda si può contattare la segreteria al cellulare 339/3608570, all’indirizzo di posta elettronica associazionecuochicuneo@gmail.com oppure presso gli uffici di Confcommercio Cuneo al numero 0171/604125.