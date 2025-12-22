Capodanno a Cuneo, l'ascensore panoramico sarà aperto fino all'una e trenta

Cuneo si prepara a salutare l’anno nuovo con una serata di festa diffusa che animerà il centro cittadino attraverso tre appuntamenti diversi, ma uniti dal desiderio di accogliere il 2026 in un clima conviviale.

Il programma, distribuito tra piazza Galimberti, piazza Foro Boario e il Teatro Toselli, offre un percorso festoso che accompagnerà residenti e turisti al brindisi di mezzanotte e oltre.

In piazza del Foro Boario Borderlinerockhits and friends e Love Hit 2000 con Reghe’n’rolla and July B, accompagneranno il pubblico verso il countdown di mezzanotte, quando si brinderà al nuovo anno. La serata proseguirà con un dj set. L’evento prenderà il via alle 22.30 e proseguirà fino alle 2.

Piazza Galimberti ospiterà uno spettacolo piromusicale che unirà luci, colori e musica in una coreografia pensata per celebrare l’arrivo del nuovo anno nel “salotto buono” della città. Ritrovo alle 23.45 e dopo lo spettacolo ci si potrà spostare in piazza Foro Boario per proseguire con la festa.

Il Teatro Toselli, dalle 22, ospiterà il tradizionale Concerto di Capodanno, che quest’anno proporrà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Josè Ferreira Lobo, con la conduzione di Alfonso De Filippis. Una serata elegante e coinvolgente che culminerà con il brindisi nel foyer, occasione per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera raffinata. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito di Promocuneo o contattando il numero dedicato.

Gli orari dell’ascensore inclinato saranno estesi

Per permettere a chi arriva da fuori città di usufruire dei parcheggi di testata in piena comodità, il funzionamento dell’ascensore inclinato, che collega il Parco della Gioventù a corso Marconi, sarà esteso fino all’una e trenta della notte di Capodanno.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, sono state disposte una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta. Dalle 21 del 31 dicembre, fino al termine delle manifestazioni, previsto entro le 2 del primo gennaio, sarà vietato il transito delle auto in Piazza Galimberti e nel primo tratto di corso Garibaldi, con eccezione dei mezzi di polizia, soccorso e altri autorizzati. Nella stessa fascia oraria sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata nell’anello interno ed esterno della piazza dedicata all’eroe della Resistenza.

Il divieto di usare contenitori in vetro

Resta inoltre attiva l’ordinanza che vieta l’utilizzo di contenitori in vetro nelle aree interessate dagli eventi.

Per la notte di Capodanno il divieto sarà esteso dalle 20 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio, includendo anche Piazza Foro Boario. Gli esercizi pubblici e commerciali dovranno esporre l’ordinanza e assicurarsi che i clienti non escano dai locali con contenitori non consentiti, fermo restando che la somministrazione all’interno potrà proseguire regolarmente.