Ceva, muro a protezione della città dal Tanaro: la Regione stanzia 167.800 euro

La Regione Piemonte ha assegnato un contributo di 167.800 euro al Comune di Ceva, per l’intervento di completamento dei lavori di adeguamento in quota delle difese spondali del fiume Tanaro nel concentrico cittadino. La misura rientra nei finanziamenti previsti nell’ambito della Legge regionale 38/78.

“Si tratta di un contributo molto atteso e fondamentale per la realizzazione del progetto del muro a protezione della sponda destra del Tanaro tra la Scuola dell’infanzia e la passerella – commentano il sindaco Fabio Mottinelli ed il vice-sindaco ed assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero -. I lavori per l’adeguamento in quota del parapetto sono attualmente in corso. Ringraziamo la Regione Piemonte, la Giunta regionale con il presidente Alberto Cirio, l’assessore Marco Gabusi e la sua segreteria, l'assessore Paolo Bongioanni, per l’impegno economico, che consente la concretizzazione di un progetto di messa in sicurezza del fiume, a protezione del territorio”.