Costigliole Saluzzo apre a Casa Bues il Bazar equosolidale “Il Tesoro ritrovato”

È in programma oggi, lunedì 22 dicembre, dalle 9 alle 13, a Casa Bues in via Vittorio Veneto 95 a Costigliole Saluzzo, il Bazar equosolidale “Il Tesoro ritrovato”, primo esperimento di questo tipo promosso dal laboratorio interculturale #noidonne.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare nuova vita a vestiti, accessori, libri, giochi e oggetti per la casa, offrendo la possibilità di uno scambio libero oppure, in alternativa, di lasciare una piccola offerta per ciò che si sceglie.

Un gesto semplice ma concreto per promuovere il riuso, ridurre gli sprechi e rafforzare i legami tra le persone, soprattutto in un periodo dell’anno carico di significato come quello natalizio.

Il bazar rappresenta il primo esperimento solidale di un percorso che parte dal gruppo delle donne straniere, ma che è aperto a tutti, senza distinzioni.

Il progetto è curato da Rossella e Neyla, in collaborazione con Michela, che segue il gruppo delle donne straniere in un cammino che intreccia integrazione, sostenibilità e solidarietà.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attività avviate dal laboratorio interculturale: la scorsa settimana è infatti partito anche il corso per assistenti alla persona, che all’ultimo aggiornamento conta 14 partecipanti, tra cui anche un ragazzo e alcune donne italiane. Partecipano donne di diverse nazionalità, a conferma del carattere inclusivo del progetto.

“Il Bazar equosolidale che si inaugura oggi – dicono gli organizzatori - vuole essere anche un momento di festa e di incontro, un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e dimostrare che ciò che non serve più a qualcuno può diventare un piccolo tesoro ritrovato per qualcun altro”.