Fossano, la vice sindaca Rattalino ringrazia i volontari locali in occasione dell'immancabile incontro di fine anno

“Lasciatemi che vi esprima a nome del sindaco, mio e dell’intera città, la riconoscenza per quanto nel silenzio, ma con grande generosità, anche quest’anno avete fatto per la nostra comunità, per il tempo e dedizione che avete regalato alla città”.

Con queste parole la vicesindaca Donatella Rattalino, professoressa e nel suo ruolo di assessora al Volontariato, ha aperto il tradizionale incontro di fine anno con quei tanti fossanesi che si impegnano nelle svariate attività di volontariato civile e sociale.

Ai “nonni vigile”, a quanti si fanno carico della cura dei giardini delle scuole elementari, ai volontari-manutentori, a chi a supporto dell’attività di Monviso Solidale dal lunedì al venerdì porta pasti caldi ad anziani soli, agli accompagnatori, ai volontari della biblioteca e negli asili, presenti in forze in Sala Rossa lo scorso 18 dicembre, è andato il grazie dell’Amministrazione comunale per la “preziosa” opera svolta nel corso del 2025.

“Sapere che ci siete - ha concluso Rattalino -, che insieme ancora vi dedicate con tanto impegno ai bisogni della nostra Comunità, è il miglior augurio e auspicio per il futuro di tutti per il nuovo anno”.