Attualità | 22 dicembre 2025, 11:57

Garessio, torna la Corsa dei Babbi Natale: 103 iscritti e 800 euro per la ricerca sulla fibrosi cistica [FOTO]

Sport, solidarietà e festa nel Borgo Ponte grazie alle associazioni Garessio è Sport e Gsd Val Tanaro. Momento di emozione per Leonardo, Nina e Juri, premiati dall'affetto di tutti i presenti

Garessio, torna la Corsa dei Babbi Natale: 103 iscritti e 800 euro per la ricerca sulla fibrosi cistica [FOTO]

Garessio ha ritrovato uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del periodo natalizio: la Corsa dei Babbi Natale, tornata grazie all’impegno delle associazioni Garessio è Sport e Gsd Val Tanaro. Un evento che ha unito sport, divertimento e soprattutto solidarietà, facendo registrare 103 iscritti totali, un ottimo risultato che conferma il grande apprezzamento dell’iniziativa.

La manifestazione aveva infatti uno scopo benefico: il ricavato delle iscrizioni, pari a circa 800 euro, è stato devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Un gesto concreto che ha dato ancora più valore alla giornata.

La pioggia, temuta fino all’ultimo, ha risparmiato i partecipanti, permettendo lo svolgimento completo delle prove: la corsa da 5,5 km e la camminata da 3,6 km, entrambe lungo le vie del Borgo Ponte. Un colpo d’occhio suggestivo, con tutti i partecipanti muniti di cappellini da Babbo Natale e molti addirittura completamente travestiti, trasformando l’evento in una vera festa di comunità.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato a Leonardo, Nina e Juri, ragazzi affetti da fibrosi cistica, che sono stati ringraziati e premiati, ricevendo l’applauso e l’affetto di tutti i presenti.

Le classifiche


Categoria bambini

* Femminile: Marta Fazio
* Maschile: Jonas Bianco
* A seguire: Gianmarco Vinai, Giovanni Odda, Paolo Gallizio

Categoria adulti femminile

* 1ª Karima Asskrii
* 2ª Marina Bologna
* 3ª Michela Volpara

Categoria adulti maschile

* 1º Pierfrancesco Figone, autore di uno straordinario tempo di 17’48”
* 2º Marco Chiarlone
* 3º Jacopo Baldo

Un sentito ringraziamento va all’Agriturismo Cà del Duduro per il supporto sui premi, al Comune di Garessio e ad Acqua San Bernardo per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa.

La Corsa dei Babbi Natale si conferma così un evento capace di unire sport e solidarietà, regalando sorrisi e speranza.

L’appuntamento è già fissato al prossimo anno.

cs

