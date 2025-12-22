Gli interventi della Polizia Locale di Bra in ambito di sicurezza urbana: due denunce nel fine settimana

Continua senza sosta l'attività della Polizia Locale braidese nell'ambito della sicurezza urbana e della civile convivenza. In questo fine settimana due persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria per reati commessi nel centro cittadino.

A finire nei guai un pluripregiudicato, in passato residente città, autore di un danneggiamento aggravato compiuto nei confronti di attività commerciali del centro cittadino. L’uomo, in una notte della scorsa settimana, ha danneggiato le decorazioni natalizie di alcune attività di piazza Carlo Alberto.

I titolari delle attività, dopo aver fatto l'amara scoperta, si sono rivolti al Comando di via Moffa di Lisio, dove hanno sporto denuncia. Dalla verifica del sistema di video sorveglianza, il reparto di Polizia Giudiziaria della Locale ha individuato l'autore del reato, condotto poi al Comando per la redazione degli atti di rito.

Sempre all'Autorità Giudiziaria è stato deferito un trentenne pregiudicato residente in città: il giovane nei giorni scorsi ha aggredito fisicamente un addetto del bar della Stazione ferroviaria: immediato l'intervento di un equipaggio della Polizia Locale, che ha accompagnato l'uomo al Comando della Polizia Locale di via Moffa di Lisio. Dovrà rispondere del reato di lesioni personali; inoltre al medesimo è stato notificato il provvedimento di allontanamento dalle aree della stazione, come previsto dal regolamento comunale.