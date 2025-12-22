Il Comune di Saluzzo ringrazia le tre volontarie del servizio civile che hanno dedicato il 2025 alla facilitazione digitale

Un anno di impegno. Ultimo giorno in servizio mercoledì 17 dicembre.

Kledisona Matiashi, Cristina Novena e Laura Garello hanno partecipato per l’intero 2025 al progetto del comune di Saluzzo “Digiltal-mente”, elaborato dall’ufficio dei Servizi alla persona.

«Il Servizio civile – spiegano i funzionari del municipio- è una scelta che ti arricchisce e ti può cambiare la vita. Per queste tre ragazze ora si è concluso il percorso e ci teniamo a ringraziarle del prezioso contributo che hanno offerto alla comunità saluzzese con il loro operato, a fianco dei soggetti più fragili».

Il servizio appena terminato delle tre “civiliste” è solo uno dei progetti comunali nel settore.

«Fin dal 2023 è attivo in Comune – proseguono – un punto di facilitazione digitale, creato con l’obiettivo di assistere gli utenti e accompagnarli nell’utilizzo di Internet e nell’accesso ai servizi digitali. Un supporto utile ma che non si è rivelato sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dalla cittadinanza. I saluzzesi che si rivolgono agli uffici comunali, in particolare ai Servizi alla persona, sono piuttosto eterogenei. Nello specifico, sono numerosi gli anziani e in aumento gli utenti con provenienza straniera e con difficoltà linguistiche. Da qui è emersa la necessità di intervenire sulle barriere sociali, culturali ed economiche che ostacolano l’accesso ai servizi web della pubblica amministrazione anche con i progetti di Servizio civile».