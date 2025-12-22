Mondovì, approvata la Proposta Tecnica per la revisione del Piano Regolatore Generale

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato la Proposta Tecnica del Progetto definitivo della variante generale di revisione del P.R.G.C. attualmente in vigore. Una tappa fondamentale per la pianificazione urbanistica cittadina, che necessitava in effetti di un aggiornamento in tal senso ormai dal lontano 2014. Come da prassi, il documento è stato sottoposto all’esame della Iª Commissione Consiliare Permanente Tecnica e della IIª Commissione Consiliare Permanente Amministrativa che lo scorso 13 dicembre lo hanno congiuntamente approvato all’unanimità. Una proposta che nasce dal Progetto Preliminare di revisione sottoposto al Tavolo tecnico composto dagli Ordini professionali, dai Collegi e dai presidenti delle Commissioni Locale Paesaggio ed Edilizia e adottato dal Consiglio comunale nel luglio del 2024 e nel 30 settembre 2024 e che fa seguito all’esaminazione, da parte dell’Amministrazione comunale nel corso di tredici incontri, delle 315 osservazioni e proposte pervenute al Comune di Mondovì a seguito dei sessanta giorni di pubblica visione previsti dalla normativa.

«Con l’approvazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo di variante, inizia l’ultima fase propedeutica alla revisione del Piano Regolatore Generale Comunale», il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora all’Urbanistica Francesca Bertazzoli. «Un momento importante per il futuro urbanistico della città, figlio di un lungo confronto con i privati e i professionisti monregalesi, per un percorso che nasce dalla precedente Amministrazione comunale e che abbiamo ritenuto fondamentale riprendere come da nostro programma di mandato. Aver ottenuto l’approvazione all’unanimità della Proposta Tecnica all’interno delle apposite Commissioni Consiliari Permanenti, inoltre, denota la validità del documento al di là della mera appartenenza politica. Grazie, quindi, ai colleghi consiglieri, ai tecnici e a tutti i membri del Tavolo Tecnico e delle singole Commissioni per l’importante lavoro di confronto e di condivisione».

Facendo seguito alla suddetta approvazione della Proposta Tecnica, verrà ora convocata la seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione insieme agli enti competenti. L’intera documentazione è comunque liberamente consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mondovì.