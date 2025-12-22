Oltre 1,1 milioni ai sistemi bibliotecari piemontesi: la Regione investe su cultura, reti territoriali e accesso al sapere

La Regione Piemonte stanzia oltre 1,1 milioni di euro a sostegno della gestione e dello sviluppo dei sistemi bibliotecari piemontesi per l’anno 2025. Lo prevede la determinazione dirigenziale approvata nei giorni scorsi, che dispone il riparto e l’assegnazione delle risorse a favore delle reti bibliotecarie attive sul territorio regionale.

Il finanziamento complessivo ammonta a 1.120.000 euro, di cui 940.000 euro destinati ai sistemi afferenti a enti pubblici e 180.000 euro ai sistemi afferenti a enti privati, con risorse ripartite sulle annualità 2025 e 2026. L’intervento rientra nell’attuazione della Legge regionale 11/2018 e del Programma Triennale della Cultura 2025-2027, confermando l’impegno della Regione nel rafforzare le biblioteche come presìdi culturali, educativi e sociali diffusi.

Le risorse sosterranno le attività di gestione ordinaria, sviluppo dei servizi, innovazione, digitalizzazione e cooperazione tra biblioteche, valorizzando il ruolo dei sistemi bibliotecari come infrastrutture fondamentali per l’accesso alla cultura e alla conoscenza in tutte le aree del Piemonte, dai grandi centri alle realtà più periferiche.

«Questo finanziamento – dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli – rappresenta un investimento concreto su una rete capillare che ogni giorno garantisce servizi culturali essenziali ai cittadini. Le biblioteche sono luoghi di inclusione, crescita e partecipazione, e la Regione continua a sostenerle come pilastri del sistema culturale piemontese».

Il contributo sarà erogato in due tranche: un acconto del 50% nel 2025 e il saldo nel 2026, a seguito della rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità previste dal bando. Un intervento che conferma la volontà della Regione Piemonte di investire in modo strutturale sulla cultura come leva di sviluppo, coesione territoriale e accesso diffuso al sapere.

Gli stanziamenti nel Cuneese

Comune di Alba: 48.330,24

Comune di Cuneo 54.708,36

Comune di Fossano 66.166.90

Comune di Mondovì 35.702,12