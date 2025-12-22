Rifreddo si aggiudica un doppio contributo dalla Fondazione CRC: segnale concreto di attenzione verso le comunità montane e i piccoli centri

Il Comune di Rifreddo ha ottenuto un doppio contributo dalla Fondazione CRC, deliberati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2025, del valore di 40.000 € a valere sul bando “Spazi Belli 2025” promosso dalla Fondazione stessa con l’obiettivo di favorire la qualità degli spazi sociali, sportivi e di aggregazione sul territorio della provincia di Cuneo e 20.000 € a valere sul bando “Patrimonio Culturale”, finalizzato al sostegno di interventi di restauro, valorizzazione e conservazione programmata di beni culturali, in particolare per quanto riguarda il patrimonio mobile e siti archeologici.

Il primo finanziamento sarà destinato alla riqualificazione interna del Laboratorio del Paesaggio Montano di Rifreddo, in sinergia con l’associazione “Giovani di Turno”, quale punto di incontro, spazio ricreativo e aggregativo, con l’intento di migliorare la fruibilità, la sicurezza e il benessere dei cittadini e delle comunità locali.

L’intervento prevede azioni specifiche per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti per residenti e visitatori, aumentando il senso di appartenenza e favorendo l’aggregazione nelle diverse fasce d’età.

Il secondo finanziamento sarà destinato al completamento del progetto di valorizzazione dell’archivio storico e in particolare degli atti legati al Monastero di Santa Maria della Stella e i verbali dei processi alle “masche” del 1495.

«Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto questi due contributi dalla Fondazione CRC – dichiara il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino – perché in primis ci consentirà di riqualificare e migliorare uno spazio importante per la vita collettiva del nostro paese, valorizzandolo non solo per l’utilizzo quotidiano, ma anche come luogo di socializzazione, di attività culturali e comuni. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso le comunità dei piccoli centri, che spesso hanno difficoltà ad accedere a risorse di questo tipo. Grazie all’associazione Giovani di Turno per aver collaborato nella redazione del progetto. Il secondo finanziamento invece è riferito alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro archivio storico, in particolare i verbali dei processi alle masche del 1495, in fase di studio da parte dell’Università Statale di Milano, con il sostegno di Regione Piemonte e a Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, per la realizzazione di un volume scientifico di studio, trascrizione e traduzione dei testi inquisitoriali».

La misura Spazi Belli si inserisce nel più ampio programma di attività della Fondazione CRC, che sostiene progetti volti a migliorare la qualità della vita nelle comunità della provincia di Cuneo attraverso interventi su spazi dedicati allo sport, alla socialità e alla cura delle persone.

La misura Patrimonio Culturale si inserisce nell’ampio programma di attività della Fondazione CRC per incentivare l’intervento sul patrimonio culturale interpretato nella sua dimensione territoriale e identitaria, quale testimonianza di processi umani e di trasformazione paesaggistica, incoraggiando anche la partecipazione delle comunità locali.

Con questi contributo, il Comune di Rifreddo potrà quindi dare avvio a lavori che renderanno il Laboratorio del Paesaggio Montano ancora più inclusivo, gradevole ed utile per attività culturali, sociali e ricreative, rafforzando il ruolo di Rifreddo come centro di riferimento per i suoi abitanti e per le attività sociali e culturali della Valle Po.

Per quanto riguarda i processi inquisitoriali del 1495, é in fase di studio e realizzazione un museo di valorizzazione di una parte di storia fondamenta per il comune di Rifreddo e dell’intero Saluzzese.