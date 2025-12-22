Sicurezza del territorio: la Regione stanzia 1,4 milioni per 15 interventi in provincia di Cuneo

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento sono stati assegnati a 12 Comuni cuneesi e alla Provincia 1.400.000 euro per la realizzazione di 15 interventi riguardanti il ripristino della viabilità comunale, il rafforzamento delle infrastrutture danneggiate da eventi meteorologici intensi, la realizzazione di opere di difesa idraulica, il consolidamento di argini e la gestione delle criticità lungo i corsi d’acqua.

Lo stanziamento fa parte di un elenco di 85 interventi da effettuare in tutto il Piemonte e finanziati con oltre 5,5 milioni di euro grazie all’utilizzo della legge regionale n.38/78.

«Nel corso del 2025 - ricorda il presidente Alberto Cirio - la Regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunità locali. Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione, nella sicurezza delle strade e degli edifici pubblici significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i Comuni».

Sulla stessa linea l’assessore alla Difesa del suolo, Opere pubbliche e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea come «la Regione sia sempre al fianco degli enti locali, soprattutto di quelli più piccoli, che spesso faticano a reperire risorse per interventi indispensabili. Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo ultimo provvedimento andiamo a soddisfare quasi tutte le richieste pervenute».

Si potranno così realizzare:

- ad Argentera la sistemazione idraulica del tratto del fiume Stura di Demonte compreso tra la confluenza del torrente Puriac e la frazione Bersezio (300.000 euro) e il ripristino della viabilità e deflusso delle acque nelle località Grange e Prinardo (32.890 euro)

- a Barge la messa in sicurezza scarpata di valle di via dei Solari in località Colletta (50.000 euro)

- a Bernezzo la rimozione di materiale flottante e litoide sulla briglia del rio Sant’Anna e la costruzione di una sottomurazione sul rio S. Anna in via Regina Margherita (24.520 euro), la rimozione di detriti accumulati sulla viabilità pubblica, il disintasamento dei tubi di raccolta, il rispristino degli impluvi e la pulizia briglie sui rii Creusa, Tuasso e Bade e in via Villanis (13.190 euro)

- Caraglio la messa in sicurezza della viabilità in frazione Vallera e dell’impluvio antistante via Cravero (13.520 euro)

- a Casteldelfino il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale in località Bertines (50.000 euro)

- a Ceva il completamento dei lavori di adeguamento in quota delle difese spondali in destra orografica del fiume Tanaro (167.800 euro)

- a Mango i lavori urgenti di ripristino della viabilità sulla strada comunale Rata (75.000 euro)

- a Mondovì la messa in sicurezza della viabilità in via Ressia (100.000 euro)

- a Montà il consolidamento del versante a sostegno della viabilità comunale in borgata Saretto (250.000 euro)

- a Montelupo Albese la regimazione delle acque di versante e il ripristino del piazzale del cimitero comunale (65.000 euro)

- a Revello la messa in sicurezza di via Comba Borgogno (65.200 euro)

- a Valgrana il ripristino dei sedimi delle piste di accesso a strutture del servizio idrico e la ricostruzione delle sezioni di deflusso (15.100 euro)

- alla Provincia di Cuneo 180.000 euro per realizzare a Serralunga d'Alba un’opera di sostegno della scarpata stradale e la regimazione delle acque



