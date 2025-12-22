Vicoforte: l'augurio dell'amministrazione alle scuole

Il sindaco di Vicoforte Gasco, il vicesindaco Roberto Botto e l’assessore all’Istruzione Daniela Tarò, accompagnati dalla dirigente scolastica Rossana Iadarola, si sono recati nelle scuole vicesi per augurare buone feste agli alunni, agli insegnanti ed al personale scolastico.

E’ anche stata l’occasione per comunicare che l’amministrazione e la biblioteca comunale, dopo aver sentito la dirigente, doneranno dei libri che arricchiranno la dotazione della biblioteca scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.

Gli studenti, soprattutto quelli delle scuole secondarie e primaria, sono pure stati invitati ad organizzarsi per presentare le candidature e gestire la “campagna elettorale” del prossimo rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi previsto per inizio febbraio 2026.