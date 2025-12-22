Agenda della Mobilità di Mondovì: al via un questionario online destinato ai cittadini che vivono o frequentano la città

Nelle scorse settimane è ufficialmente iniziato il percorso di stesura dell’Agenda della Mobilità della città di Mondovì, un documento pensato per supportare l’Amministrazione comunale nelle scelte strategiche e pianificatorie legate alla mobilità locale, nell’ottica di migliorare la qualità dello spazio pubblico, di ridurre l’incidentalità e di accrescere la sostenibilità e la vivibilità urbana. Dopo una prima fase di ascolto e di confronto rivolta ad associazioni e stakeholder locali, l’azione di coinvolgimento si indirizza ora verso tutti coloro che vivono o frequentano la città (per lavoro, studio, accesso a servizi, turismo) attraverso un breve questionario telematico finalizzato a raccogliere informazioni sulle abitudini di spostamento, sulla percezione della mobilità e sulla qualità degli spazi pubblici. Un’iniziativa di condivisione popolare finalizzata a mettere a sistema opinioni, esigenze e proposte che contribuiranno alla costruzione di un sistema di mobilità più moderno, sostenibile e accessibile.

«Prosegue il nostro percorso di attenzione verso il benessere della cittadinanza» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alla Mobilità e all’Ambiente Gabriele Campora - Un obiettivo da raggiungere attraverso un confronto diretto ad ampio respiro, fondamentale per una futura pianificazione sostenibile della mobilità locale e degli spazi pubblici. Ogni scelta amministrativa di tipo strategico non può prescindere dall’ascolto dei cittadini: il questionario, allora, come tappa significativa per la stesura dell’Agenda della Mobilità. Uno strumento innovativo e moderno che consentirà di mettere a sistema obiettivi e azioni concrete legate alla mobilità urbana e garantirà parimenti una programmazione coerente per le amministrazioni future, in linea con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile sviluppati dalle città con più di 100.000 abitanti e con le migliori pratiche internazionali di settore come la Settimane Europea della Mobilità».

Il questionario sarà compilabile fino al 18 gennaio e sarà accessibile tramite il seguente link https://bit.ly/3MNFqnE o reperibile sul portale istituzionale e sulle pagine social del Comune di Mondovì.