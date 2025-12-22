Domani l'ultimo saluto di Cuneo all'architetto Riccardo Bergese

"Con Riccardo abbiamo fatto un pezzo di strada assieme sui banchi del Consiglio Comunale di Cuneo. Sempre presente, sempre con un’idea ed un progetto da proporre, sempre una storia da raccontare, sempre per Cuneo cui teneva tantissimo. Un grande abbraccio ai suoi cari".

E' con queste parole che la sindaca di Cuneo esprime il suo cordoglio per la morte di Riccardo Bergese, deceduto ieri 21 dicembre all'Hospice di Busca.

Aveva 78 anni, ad ucciderlo in tumore.

Architetto molto stimato, era stato consigliere comunale a Cuneo fino al 2012, con i Ds e il PD, oltre che consigliere provinciale.

Carico di affetto anche il ricordo del consigliere comunale Vincenzo Pellegrino, che saluta l'amico Cicu ricordando quanto gli stesse a cuore insieme la sua Città.

"Architetto, ha dedicato una vita al suo centro storico, che ha amato, difeso e dove aveva scelto di vivere. Abbiamo condiviso tanti anni in Consiglio comunale, sempre con te impegnato, con passione e competenza, per il bene di tutti", scrive.

Anche il presidente della Provincia Luca Robaldo ha voluto esprimere un ricordo: "Profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Bergese, già consigliere provinciale dal 2009 al 2014. Bergese è stato una figura di riferimento della vita amministrativa cuneese, ricoprendo per molti anni il ruolo di consigliere comunale a Cuneo e impegnandosi con continuità anche a livello provinciale. Profondamente legato al centro storico della città, dove viveva e lavorava, ha dedicato il proprio impegno alla valorizzazione e al recupero urbano, promuovendo iniziative che hanno contribuito a migliorarne la vivibilità. Il presidente Robaldo, a nome dell’Amministrazione provinciale, si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari per la perdita di un amministratore attento e appassionato.

Lascia la moglie Silvana D’Andrea, la figlia Camilla con Gael e i nipoti Lorenzo e Margaux. I funerali saranno celebrati domani martedì 23 dicembre, alle 15,30, nel Duomo di Cuneo. Oggi alle 17,30 la recita del rosario.