Finanziato dalla Regione Piemonte con 290.000 euro il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha pubblicato la graduatoria dei progetti strategici dei Distretti del Commercio inseriti nell’apposito elenco regionale e ammessi a contributo per il triennio 2025-2027.

Tra questi, anche il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese, beneficiario di un contributo di 290.300,00 euro (il massimo importo finanziabile) e tra i quattro finanziati in provincia di Cuneo insieme al Distretto Diffuso delle Terre del Monviso, al Distretto Diffuso Alba-Bra e al Distretto Diffuso di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura.

ùUn riconoscimento importante per un percorso di sviluppo ad ampio respiro che coinvolge undici Amministrazioni comunali (la Città di Mondovì nel ruolo di capofila e i Comuni di Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì) e diversi tra enti e associazioni di categoria che nello scorso mese di maggio avevano sottoscritto un apposito protocollo d’intesa (Confcommercio - As. Com. Monregalese, Confesercenti Provincia di Cuneo, associazione “La Funicolare”, Confartigianato Imprese Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese, “Kalatà” impresa sociale, Itur società cooperativa, Prato Nevoso S.p.a., Artesina S.p.a., Pigna Ski S.r.l., Consorzio dei proprietari del parco commerciale e per il tempo libero “Mondovicino”, associazione “Monregaltour”, associazione culturale “E kyè”, associazione turistica “Mondolè”, Comitato Landandè e Ski Club Artesina S.n.c.).

«Proseguiamo nell’impegno amministrativo a fianco delle imprese e degli esercenti» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Commercio Alberto Rabbia. «Grazie al percorso di condivisione strategica nato in seno al Distretto e proseguito pochi mesi fa con la sottoscrizione di un nuovo e specifico protocollo d’intesa, oggi possiamo beneficiare di un importante contributo regionale finalizzato ad accrescere la competitività del commercio monregalese. Grazie alla Regione Piemonte, e all’assessore Paolo Bongioanni in particolare, per aver creduto nei Distretti e per aver trovato le risorse necessarie a finanziarli, grazie ai tecnici e grazie soprattutto ai colleghi amministratori e al tessuto associativo-commerciale del territorio per la fiducia accordata. Siamo pronti per realizzare, insieme, azioni puntuali che possano supportare nel concreto un settore oggi particolarmente esposto a difficoltà e fragilità sistemiche».