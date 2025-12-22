Il Gospel che ha incantato l'Europa arriva a Mondovì: domani il concerto alla Chiesa della Missione

Il Gospel che ha conquistato l’Europa arriva a Mondovì: uno show esplosivo, 40 voci, energia pura e la magia del Natale in un’unica, grande performance. Sunshine Gospel Choir emozionerà infatti la città di Mondovì, e la sua suggestiva Chiesa della Missione, martedì 23 dicembre a partire dalle 19 (in caso di maltempo l'evento si terrà al chiuso, segnaleremo eventuali variazioni.

Il Sunshine Gospel Choir, infatti, si è aggiudicato il premio di miglior coro Gospel d’Europa vincendo il prestigioso concorso americano “How Sweet The Sound” a Londra nella suggestiva Royal Albert Hall e ha ottenuto il Golden Buzzer di Joe Bastianich nella trasmissione Italia’s Got Talent, edizione 2020. All’attivo migliaia di concerti in tutto il mondo al fianco di grandi artisti di caratura internazionale.

"Con il Sunshine Gospel Choir il programma natalizio della città di Mondovì si arricchisce di un momento magico da condividere con tutta la famiglia - commentano il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. Nella straordinaria scenografia di piazza Maggiore, allora, quaranta voci vibreranno all’unisono per augurare Buone Feste a grandi e piccoli, rafforzando il senso di comunità e impreziosendo un programma già ricco di proposte e di iniziative pensate per tutta la famiglia e diffuse in diverse zone della città".