Il mondo dello sport piange Mariella "Lella" Canale, cronometrista per 40 anni a Cuneo

Il 18 dicembre si è spenta, dopo lunga malattia, Mariella “Lella” Canale, una delle cronometriste più presenti nella storia dell’associazione cuneese.

Nata nel 1955 ad Alba, alla fine degli anni 70 si trasferì dalle Langhe a Torino dove si iscrisse a Matematica (indirizzo applicativo) e proprio il software le cambiò la vita.

Infatti furono proprio alcuni informatici, compagni di studio, che le presentarono quello che per lei divenne il grande amore e che la portò al grande passo e al successivo trasferimento in quel di Cuneo.

Con il marito, Riccardo Balbo, cronometrista, anche lei si appassionò all’arte del prendere i tempi e divenne un punto fermo nell’associazione cuneese con oltre 1800 servizi svolti.

Eclettica e preparata (per lei il Master non aveva segreti), conosceva i regolamenti di tutte le discipline: dallo sci al nuoto, dalla regolarità all’ippica, dall’atletica ai rally e, grazie a queste conoscenze e alla sua estrema disponibilità, ha fatto da “chioccia” a molti allievi per oltre 40 anni.

Anche in famiglia i due figli Silvia e Claudio sono stati introdotti nel mondo dei “signori del tempo”, quest’ultimo ancora oggi uno degli specialisti più apprezzati nelle gare coi trasponder.

Nonostante la sua malattia, negli ultimi anni Lella ha ancora partecipato alla vita attiva della Federazione, gestendo col marito un Controllo Orario anche nell’ultimo rally, svoltosi a Santo Stefano Belbo pochi mesi fa.

Amata ed apprezzata da tutti, lascia un grande vuoto in Associazione, come dimostra la presenza di tantissime giacche a vento bianche-gialle-blu accorse alla commemorazione funebre tenutasi il 20 dicembre nella Chiesa Parrocchiale di S. Paolo.