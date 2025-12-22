CALCIO GIOVANILE / Torneo Fiera Fredda, XXII edizione nel segno dei giovani calciatori

Si è conclusa alla palestra comunale di Borgo San Dalmazzo la XXII edizione del Torneo Fiera Fredda, tradizionale appuntamento calcistico giovanile organizzato dall’A.C. Pedona tra il 29 novembre e il 21 dicembre 2025, con la partecipazione di 49 squadre in rappresentanza di 16 società della provincia di Cuneo. Nella giornata finale si sono disputati tutti gli atti conclusivi delle categorie coinvolte, sancendo i vincitori e premiando i migliori protagonisti.

Nei Pulcini 2015 il successo è andato al Pedona Blu, davanti a San Benigno, Pedona Bianca e Caraglio; riconoscimenti individuali a Daniel Ghio (San Benigno) come capocannoniere, a Morgana Zampini (Pedona) come miglior giocatrice e a Samuel Boscaro (Pedona) come miglior portiere. Tra i Pulcini 2016 si è imposta la Giovanile Centallo, seguita da Valvermenagna, Pedona Blu e Cervasca, con Diego Rinaudo (Cervasca) miglior marcatore, Matteo La Milia (Valvermenagna) miglior giocatore e Davide Rosa (Pedona) miglior estremo difensore.

Nella categoria Primi Calci 2017 vittoria per Cuneo-Olmo, davanti a Busca, San Benigno e Valvermenagna; i premi individuali sono andati a Pietro Macario (Bisalta) come capocannoniere, ad Alex Mustat (San Benigno) come miglior giocatore e a Rachid Toure (Cuneo-Olmo) come miglior portiere. Tra i Primi Calci 2018 il primo posto è stato conquistato dal Busca, seguito da Cuneo-Olmo, Pedona Bianca e Pedona Blu, con Michele Carillo (Busca) capocannoniere, Camilla Meloni (Busca) miglior giocatrice e Leonardo Bernelli (Cuneo) miglior portiere.

Per la categoria Piccoli Amici 2019/2020 hanno partecipato Bisalta, Busca, Cuneo-Olmo, Pedona, Tarantasca e Valvermenagna, senza stilare alcuna classifica finale, con premiazione per tutti i bambini a sottolineare il carattere ludico e formativo dell’iniziativa. Alla cerimonia conclusiva erano presenti la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e diversi assessori comunali, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione alla manifestazione e al movimento calcistico giovanile cittadino.