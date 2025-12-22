CALCIO SERIE C / Bra chiude il 2025 con un pareggio di prestigio contro la Juventus Next Gen

Cala il sipario sulla prima parte di stagione "tra i prof" per il Bra: al giro di boa del girone d'andata e nel "lunch match" delle 12,30 di ieri, domenica 21 dicembre, al "Sivori" di Sestri Levante, 1-1 tra la compagine allenata da Fabio Nisticò e la Juventus Next Gen.

Primo tempo di altissimo livello per i giallorossi, tra i più belli e performanti visti fin qui, con il bellissimo vantaggio a firma di Enrico Baldini. In apertura di ripresa, il pareggio bianconero con perla balistica (su calcio di punizione) di Puczka. Il punto raccolto permette di assestarsi a 15 punti.

Un primo pomeriggio di calcio divertente, davanti a una bella cornice di pubblico, a tanti tifosi giunti da Bra con una delegazione del settore giovanile e al solito pullman di ultras giallorossi che hanno cantato e incitato per i 90 e più minuti giocati. Sfida in famiglia tra Bra e Juventus Next Gen: il centrocampista dei cuneesi Alessio Brambilla, figlio del mister (bianconero) Massimo Brambilla. Cronaca.



1-0 Bra dopo appena 5 minuti di partita: tocco morbido di bomber Sinani per Baldini, si infila tra le maglie juventine e batte (con il piattone destro) Mangiapoco sul palo più lontano! Anghele calcia sul primo palo al decimo, Renzetti in tuffo reattivo spedisce in corner. Sganzerla in attacco al 17esimo, sinistro da posizione defilata e palla sopra la traversa ma non di molto. Uscita tempestiva di Mangiapoco (22') a tu per tu con Sinani. Bra molto pericoloso al 31' e al 34': cross Rottensteiner dalla fascia mancina, colpo di testa a lato di La Marca; ancora Rottensteiner che si invola verso l'area, assist per Maressa a colpo sicuro a centro area, deviazione più che fondamentale e in corner di Gil. Intervallo.



Pari della Juve NG al minuto 4 della seconda parte di gara: punizione perfetta dal vertice destro di Puczka, calciata con il mancino e 1-1. Sinani sfida due difensori avversari dopo essere stato innescato da Baldini, calcia di destro e il pallone sfila di poco a lato del primo palo (14'). I bianconeri chiedono l'intervento dell'FVS per un presunto fallo in area di rigore, ma la revisione al monitor non ravvisa gli estremi per la massima punizione (15esimo).

Ci prova ancora Ismet Sinani al 23', destro su punizione dai 20 metri e specchio della porta sfiorato! Così come ci prova Maressa (24'), rasoterra sinistro e pallone a lato non di molto. Cudrig chiama Renzetti alla grande parata (a una mano) al 34'. Poco più tardi, Sinani chiuso in calcio d'angolo dopo alcune sportellate con la difesa ospite. 44esimo: esordio in casa Bra per il centrocampista 2006 Alexander Chianese. Al termine dei 4 minuti di recupero, ecco il triplice fischio.



Domenica 4 gennaio (ore 17,30) allo stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante, si gioca la prima giornata di ritorno: Bra-Sambenedettese. Per riprendere il cammino, con grande unione e determinazione, verso l'obiettivo.



Bra: Renzetti, Rottensteiner (9' st Morleo), Cannistrà, Sganzerla, Tuzza (30' st Campedelli), Sinani (44' st Minaj), Maressa, De Santis, La Marca, Brambilla (30' st Lionetti), Baldini (44' st Chianese). A disposizione: Franzini, Menicucci, Di Biase, Fiordaliso, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Gil, Puczka, Deme (1' st Okoro), Anghele, Faticanti, Guerra, Brugarello, Mazur (1' st Owusu), Turicchia, Cudrig.

A disp: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Amaradio, Savio, Vacca, Scaglia, Pagnucco, Martinez, Perotti.

Allenatore: Massimo Brambilla

Arbitro: Pasculli di Como (assistenti: Palermo di Pisa e Cirillo di Roma 1; quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro; operatore FVS: Mino di La Spezia).

Marcatori: 5' pt Baldini (B), 4' st Puczka (J).

Note: giornata variabile ma con temperatura gradevole, terreno di gioco in erba sintetica. 222 biglietti venduti, 44 abbonati e 5 ospiti. Ammoniti Tuzza, La Marca, mister Nisticò (B), Mazur (J).