Cronaca | 22 dicembre 2025, 09:05

Disagi sulla SP7 a Verduno per due mezzi pesanti fuori strada

Traffico in tilt tra l’ospedale Ferrero e Pollenzo, code in entrambe le direzioni sotto la pioggia battente

Uno dei due mezzi ribaltati sull SP7 nei pressi di Verduno

Due mezzi pesanti finiti fuori strada, senza conseguenze per gli occupanti, stanno provocando forti rallentamenti lungo la strada provinciale 7 nei pressi di Verduno, nel tratto che collega l’ospedale “Pietro e Michele Ferrero” a Pollenzo. 

Le operazioni di gestione dei veicoli e la carreggiata parzialmente occupata rendono difficoltoso il transito, con ripercussioni su tutta la viabilità della zona.

A complicare ulteriormente la situazione è il maltempo: la zona è interessata da una pioggia insistente che rende l’asfalto viscido e riduce la visibilità. 

Si registrano code già prima della rotonda di accesso all’ospedale e fino all’abitato di Pollenzo, in entrambi i sensi di marcia, e agli automobilisti viene richiesto di procedere con la massima prudenza e di valutare, se possibile, percorsi alternativi.

redazione

