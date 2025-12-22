Disagi sulla SP7 a Verduno per due mezzi pesanti fuori strada

Due mezzi pesanti finiti fuori strada, senza conseguenze per gli occupanti, stanno provocando forti rallentamenti lungo la strada provinciale 7 nei pressi di Verduno, nel tratto che collega l’ospedale “Pietro e Michele Ferrero” a Pollenzo.

Le operazioni di gestione dei veicoli e la carreggiata parzialmente occupata rendono difficoltoso il transito, con ripercussioni su tutta la viabilità della zona.

A complicare ulteriormente la situazione è il maltempo: la zona è interessata da una pioggia insistente che rende l’asfalto viscido e riduce la visibilità.

Si registrano code già prima della rotonda di accesso all’ospedale e fino all’abitato di Pollenzo, in entrambi i sensi di marcia, e agli automobilisti viene richiesto di procedere con la massima prudenza e di valutare, se possibile, percorsi alternativi.