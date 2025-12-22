 / Curiosità

Curiosità | 22 dicembre 2025, 18:16

Ultime copie disponibili del calendario 2026 su Saluzzo di Paola Ravazzi

Si intitola “Sguardi tra passato, presente e futuro nel Marchesato di Saluzzo”. E’ la sua quarta edizione per far scoprire la bellezza della città. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza “vicino allo spirito di Don Bosco"

Paola Ravazzi e il suo calendario fotografico 2026

Si intitola “Sguardi tra passato, presente e futuro nel Marchesato di Saluzzo” e rispetto ad edizioni precedenti porta con sè alcune novità. Del calendario 2026 di Paola Ravazzi, insegnante, fotografa per passione ci sono ancora alcune copie disponibili.

Dietro alle immagini che sono il tema dell’anno a venire, c’è  la sua città del cuore  Saluzzo e il territorio. E, sempre il suo cuore solidale. 

 Il ricavato della vendita, detratte le spese, sarà devoluto in beneficenza per le iniziative del settore giovanile dell’Olimpic Saluzzo, che un tempo era Auxilium e che fa parte delle attività dell’odB.  “È il mio modo per restare vicina allo spirito di don Bosco in cui credo e nel quale mio padre mi ha cresciuta”.

 Con l'edizione 2026 siamo al quarto calendario e anche questo ha l’entusiasmo di cercare nuovi spunti e "soprattutto di portare in casa come il più lontano possibile il nome della mia città e la sua bellezza".

 Può essere ordinato contattando Paola Ravazzi sui social o al suo  numero telefonico:3483687350.

Il calendario fotografico 2026 di Paola Ravazzi dedicato a Saluzzo e territorio

VB

