Alstom progetterà e produrrà a Savigliano 23 treni elettrici Coradia Stream destinati alla greca Hellenic Train

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha firmato un contratto con Hellenic Train, principale compagnia ferroviaria privata della Grecia, per la fornitura di 23 treni elettrici Coradia Stream (EMU – Electric Multiple Units). Il contratto, del valore complessivo di 393 milioni di euro, comprende anche i servizi di manutenzione per un periodo di 10 anni.

La progettazione e la produzione dei treni saranno realizzate presso lo stabilimento Alstom di Savigliano.

“Siamo lieti di contribuire al miglioramento dei servizi ferroviari passeggeri in Grecia con la fornitura di 23 treni elettrici Coradia Stream destinati ai servizi suburbani e intercity”, ha dichiarato Michele Viale, managing director di Alstom Italia. “I nuovi treni saranno realizzati in Italia, presso il Centro di Eccellenza Alstom di Savigliano, e offriranno prestazioni elevate, massima efficienza e sicurezza, garantendo al contempo i più alti standard di comfort e accessibilità per tutti i passeggeri”.