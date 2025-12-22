Concerto di Capodanno, torna l'appuntamento con Alba Music Festival nella Chiesa di San Domenico

Giovedì 1° gennaio dell'anno nuovo alle ore 17, la Chiesa di San Domenico ad Alba ospiterà la 19ª edizione del Concerto di Capodanno di Alba Music Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio d'anno in Piemonte. La direzione artistica è affidata, come da tradizione, a Giuseppe Nova.

Sul podio dell'Orchestra Classica di Alessandria salirà Damiana Natali, al suo debutto albese. Pianista, compositrice e direttrice d'orchestra, Natali si è imposta da anni sulla scena musicale nazionale e internazionale grazie a talento, tecnica e passione. Il programma della serata proporrà musiche di Mozart e Strauss, con un momento di particolare rilievo nel celebre Concerto per flauto e arpa K299, che vedrà come solisti il flauto d'oro di Giuseppe Nova e l'arpa di Elena Piva, Prima arpa dell'Orchestra Sinfonica di Milano.

[Damiana Natali, pianista, compositrice e direttrice d'orchestra]

Atmosfere incantevoli, dialoghi tra gli strumenti e grande tradizione musicale si intrecceranno in un programma pensato per dare il benvenuto al nuovo anno all'insegna della bellezza e dell'armonia.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.albamusicfestival.com con pagamento tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito. I prezzi variano dai 25 euro per il Settore A (file 1-8) ai 20 euro per il Settore B (file 9-14), 15 euro per il Settore C (da fila 15) e 10 euro per i minori di 14 anni. L'assegnazione dei posti seguirà l'ordine cronologico delle prenotazioni. Il ritiro dei biglietti sarà possibile dalle ore 15 del giorno del concerto presso il banco d'accoglienza all'entrata della Chiesa di San Domenico. Per gli Amici di Alba Music Festival sono previste tariffe agevolate prenotando entro il 22 dicembre. Per informazioni: 0173.362408 (dal lunedì al venerdì, ore 10-14) oppure simona.dellavalle@smcm.it .

L'evento è realizzato con il sostegno di Comune di Alba, Famija Albèisa, Fondazione Teatro Marenco e Consorzio per la Tutela dell'Asti DOCG.