Concerto di Natale nella Cattedrale di San Donato a Mondovì, grande successo per le realtà musicali monregalesi

La Cattedrale di San Donato a Mondovì ha accolto domenica 21 dicembre un pubblico numerosissimo per il tradizionale Concerto di Natale, che anche quest’anno si è confermato uno degli appuntamenti più sentiti del periodo festivo monregalese. La rinnovata cornice del Duomo ha contribuito a creare un clima particolarmente suggestivo, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

Protagoniste della serata alcune tra le realtà musicali più rappresentative della città: il Coro Cum Corde, diretto da Paola Roggero e accompagnato al pianoforte da Umberto Bo, insieme al Coro Voci Bianche e Giovanile e all’Orchestra Giovanile della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, guidati da Maurizio Fornero. Il Coro Voci Bianche e Giovanile ha inoltre potuto contare sull’accompagnamento al pianoforte di Gabriel Arneodo, che ha contribuito a valorizzare ulteriormente l’esecuzione.

Il programma ha attraversato epoche e stili differenti, alternando brani della tradizione classica a composizioni contemporanee. Tra i momenti più apprezzati, alcune pagine tratte dal Messiah di Georg Friedrich Händel – incluso l’immancabile Hallelujah – e celebri composizioni come Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, Christmas Carol e The First Nowell di John Rutter. A completare il percorso musicale, God so loved the world di Bob Chilcott, White Winter Hymnal di R. Pecknold, Holy Night di A. Adams, Carol of the Bells di M. Leontovich, Somewhere in my memory di John Williams e Cantate Domino di Karl Jenkins.

L’intero concerto è stato accompagnato da lunghi e calorosi applausi, culminati in un finale accolto con entusiasmo da un pubblico visibilmente emozionato. Un successo che conferma ancora una volta la qualità e la vitalità delle realtà corali e musicali monregalesi, capaci di riempire la Cattedrale non solo di persone, ma soprattutto di musica e sentimento.