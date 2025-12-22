 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 22 dicembre 2025, 14:14

“E quando arriva il Natale”: un partecipato concerto ha coinvolto tutta la piccola Salmour

La sintesi di un’apprezzata serata alla Chiesa Santi Pietro e Paolo, con il gruppo di voci e strumenti “Fuori dal coro”

“E quando arriva il Natale”: un partecipato concerto ha coinvolto tutta la piccola Salmour

Chiesa dei patroni Santi Pietro e Paolo di Salmour gremita in occasione dell’evento serale di sabato 20 dicembre “E quando arriva il Natale…”, con protagoniste le voci del gruppo “Fuori dal coro”, dirette dal maestro Roberto Beccaria e impegnate nel loro apprezzato concerto di festa. 

L’appuntamento ha regalato musica e applausi in compagnia della voce Maria Teresa Milano, la tromba Andrea Verza, il basso Micol Beccaria e tutti gli altri componenti canori.

È stata una tappa di avvicinamento al quasi imminente Natale che ha raccolto un paese intero, insieme al suo sindaco Roberto Salvatore.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium