"Il Natale nell'arte", ultimo appuntamento dell'anno per gli Incontri Culturali al Grand Bar

Gli Incontri Culturali al Grand Bar, in corso Nizza 43 a Cuneo, si concludono quest’anno con una serata natalizia martedì 23 dicembre alle ore 18.





Il titolo dell'ultima conferenza è “Il Natale nell’arte”, dedicato a un suggestivo viaggio nell’iconografia cristiana seguendo le tracce dell’arte pittorica dalle prime opere, passando poi per il presepio di San Francesco, per giungere alle forme più contemporanea della rappresentazione sulla Sacra Famiglia.



La tradizione pittorica europea ha sempre guardato al messaggio cristiano della Natività in forme molteplici. Un tema di grande fascino e spiritualità. Il percorso prende avvio dalle prime antiche pitture murarie paleocristiane che si trasformano nel tempo nelle raffinatezze veneziane con le opere di Veronese. Attraversando poi attimi di drammaticità come nell’opera di Caravaggio e giungere nel nostro presente immergendosi nella contemporaneità con le opere di Keith Haring o Banksy.





Come sempre la partecipazione all’incontro è gratuita, si invitano i partecipanti a fare una consumazione per ringraziare dell’ospitalità.