Eventi | 22 dicembre 2025, 09:00

Scegli il Capodanno Open Baladin Cuneo per iniziare alla grande il 2026

Quest’anno salutiamo il nuovo anno in grande stile, con una serata speciale all’insegna di buona birra, atmosfera unica e piatti deliziosi.
Che tu voglia festeggiare con gli amici o con la famiglia, da OPEN troverai il mix perfetto tra gusto, convivialità e spirito Baladin.

Menu Adulti – 85 €

(Birra illimitata fino alle 24)

Stuzzichini di aperitivo

Antipasti

  • Insalatina di coniglio marinato con puntarelle e ribes
  • Tatin di cipolle tropea e zucca hokkaido, fonduta di gorgonzola
  • Curry di funghi, tonno tataki, cialda croccante

Primo

  • Riso carnaroli mantecato e carciofi

Secondo

  • Tajine di “brut e bun” alla frutta secca

Dolce

  • Nocciola, croccante e salsa al cioccolato

Menu Bambini – 28 €

  • Ravioli al pomodoro
  • Pollo fritto e patate
  • Churros con salsa al cioccolato
  • Bibita Baladin

CLICCA QUI per prenotare subito il tuo tavolo da OPEN Baladin Cuneo e assicurati una serata indimenticabile oppure chiama 0171.489199.

